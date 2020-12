WHO:s dystra prognos: Covid-19 kommer stanna

Flera experter från WHO varnar nu att världen kommer behöva lära sig att leva med coronaviruset, skriver The Guardian. De menar att virusets öde är att utvecklas till en endemi och att de kommer finnas kvar under en längre period.

– Lyckligtvis har vi verktyg för att rädda liv, och dessa i kombination med god folkhälsa gör att vi kommer kunna lära oss att leva med Covid-19, säger David Heymann på WHO.

En annan expert på WHO, Mark Ryan, tror också att ett sannolikt scenario är att viruset utvecklas och blir en endemi. Och att det kommer förbli något av ett hot, men på en mycket lägre nivå.

Kan komma fler farliga pandemier

Men Mark Ryan varnar även för att kommande pandemier kan bli farligare än coronaviruset.

– Denna pandemi har varit mycket allvarlig ... den har påverkat varje hörn på denna planet. Men det här är inte nödvändigtvis den stora, säger Mark Ryan, expert på WHO.

– Det här är en väckarklocka. Vi lär oss nu hur man gör saker bättre: vetenskap, logistik, utbildning och ledning, hur man kommunicerar bättre. Men planeten är ömtålig, säger han vidare.

LÄS MER: Tre nya fall av brittiska virusvarianten i Norge

Se mer: Symtomen kan avslöja om ditt barn är smittat av corona