Under måndagen beslutade Tysklands hälsoministerium att personer i riskgrupp kommer att erbjudas en tredje dos vaccin med start från 1 september.

Även Storbritannien, som kommer erbjuda en tredje booster-dos till 32 miljoner invånare, och Israel har redan börjat genomföra en booster-kampanj för människor över 60 år.

Forskaren: Kan behövas tredje dos för de äldsta

I Sverige har Folkhälsomyndigheten meddelat att ett beslut om en tredje dos kan fattas under hösten och att en tredje dos för den breda allmänheten kan bli aktuell under nästa år.

– Jag tycker personligen att man kanske kan påbörja en tredje dos här om man anser att det behövs för de äldsta. För de äldsta i Sverige har blivit vaccinerade för så pass länge sedan att skyddet kanske börjar sjunka lite nu, säger Farshid Jalalvand.

Under onsdagen valde dock WHO att uppmana länder till ett moratorium, ett stopp, för booster-doser under åtminstone de närmaste två månaderna fram till oktober, rapporterar CNBC och andra medier.

Orsaken är att WHO:s generalsekreterare, Tedros Adhanom Ghebreyesus, vill hinna uppfylla organisationens mål om att åtminstone 10 procent av alla länders befolkning ska vara vaccinerade i slutet av september.

– Vi behöver en brådskande omfördelning från att majoriteten av vaccin går till höginkomstländer till att majoriteten går till låginkomstländer, säger Tedros Adhanom Ghebreyesus, rapporterar CNBC.

Flera intressekonflikter kring omfördelning av vaccin

Farshid Jalalvand anser att frågan är svår och innehåller flera intressekonflikter kring smittspridning och etik.

– Så länge det finns stor spridning hos ovaccinerade delar av befolkningen i låginkomstländer så finns en risk att varianter uppstår, som kanske är ännu mer motståndskraftiga not vaccin än delta, och kommer hit. Det finns en etisk aspekt: Ska vi börja ge en tredje dos här medan det finns riskgrupper i andra länder som inte har fått en enda dos? Samtidigt har de som är folkvalda och verksamma här i Sverige ett ansvar för de som har valt dem, att se till att de är så trygga som möjligt, säger Farshid Jalalvand.

Forskarens förslag: Avsätt vaccin till låginkomstländer

Farshid Jalalvand tror på en slags kompromiss mellan avvägningarna. Att kunna erbjuda de äldsta i Sverige en tredje dos men att ändå dela med sig av vaccin till låginkomstländer.

– Det känns som det ändå finns utrymme att avsätta fem, tio procent av våra vaccin till mindre rika länder. Då kanske vår vaccinationskampanj blir mer utdragen och långsam, men att det går snabbare på annat håll. Det tycker jag är en rimlig kompromiss om man anser att en tredje dos behövs.

WHO:s uppmaning om stopp för tredje dosen är även en del av ett annat mål som generalsekreteraren har satt upp, om att 40 procent av världens befolkning ska vara vaccinerade i december.

– Den stora bilden här är en policy om att vi inte ska genomföra booster-doser innan hela världen är vid en punkt där den äldre befolkningen, personer i riskgrupper, och människor som arbetar i frontlinjen, alla är skyddade så gott det är möjligt genom vaccin, säger Bruce Aylward, senior rådgivare till Ghebreyesus, rapporterar CNBC.

