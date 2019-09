Warren möter Biden i natt – för första gången

Tio kandidater återstår i kampen om vem som ska bli demokraternas presidentkandidat till valet 2020. I natt möts de under demokraternas tredje omgång av debatter som kommer att fortgå under hela hösten och våren.

På scenen kommer för första gången den progressiva senatorn Elizabeth Warren och den före detta vise presidenten Joe Biden möta varandra i debatt.

Joe Biden har mycket att hämta igen efter Kama Harris attack under första omgången debatter. Foto: KEIKO HIROMI / POLARIS POLARIS IMAGES

Bara förra veckan kritiserade Biden Warren för att sakna verklighetsförankring i sina djärva och framåtsträvande planer för politiken – något han förväntas få äta upp under kvällens debatt skriver The New York Times.

– Du måste ha planer, men du måste också vara kapabel till att verkställa dina planer, sa han under en ett event i Manhattan och syftade till konkurrenten Elisabeth Warren.

Förväntas inte attackera Biden

Under den första omgången debatter attackerade en annan storfavorit, Kama Harris, Biden för hans tidigare samarbete med rasistiska senatorer.

Kamala Harris är en av de fyra storfavoriterna i nattens debatt. Foto: KEIKO HIROMI / POLARIS POLARIS IMAGES

Efter att han inte lyckats försvara sig uppgav flera demokrater tvivla på om Biden skulle lyckas återhämta sig efter det första debattframträdandet. Detta trots att han, med rollen som Obamas vise president i bakgrunden, är den mest erfarna av kandidaterna.

– Den stora frågan han måste lösa är om han faktiskt vill det här. Om han har energin och om han är engagerad, sa den tidigare Obama-rådgivaren David Axelrod till Politico då.

Warren förväntas dock inte gå lika hårt åt Biden. I stället för att kritisera sina mottståndare är hon känd för att vara en skicklig förespråkare för sitt budskap om ”stora strukturella förändringar”.

Står i centrum för nattens debatt

Med sig på scen har Warren demokraternas äldste kandidat, Bernie Sanders, som under debatternas andra omgång höll ihop med sin partikamrat.

Tillsammans attackerades de av bland annat mottståndarna Amy Klobuchar och Cory Booker som båda två representerar det mer moderata förhållningssättet och har presenterats som ”ett förslag till Joe Biden”.

Bernie Sanders står bredvid Joe Biden under nattens debatt. Foto: BRANDON MARSHALL/SHUTTERSTOCK / BRANDON MARSHALL/SHUTTERSTOCK SHUTTERSTOCK

– Varför försöker man bli president om man bara försöker säga vad vi inte bör göra eller vad vi inte kan göra. Jag är redo att slåss och jag är redo att vinna den fighten, sa Elizabeth Warren då efter att upprepade gånger fått sina förslag om avkriminalisering av illegala invandrare och aggressivare klimatpolitik nedskjutna.

På scen kommer Elizabeth Warren och Bernie Sanders vara placerade på varsinn sida om Joe Biden. Tillsammans förväntas de tre stå i centrum för nattens debatt.