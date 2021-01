Warner Music efter jättehiten: Vi har inget avtal med Yasin

Artisten Yasin, 22, har varit en av Sveriges mest spelade i år. I november släppte han och popartisten Miriam Bryant, 29, ”Ge upp igen” som gick direkt upp som etta på Spotifys 'Sverige Topp 50'-lista nästan 500 000 spelningar under 24 timmar. Under hösten har många också sett en stor SVT-intervju som lanserats som ”Exklusivt: Yasin”. Dokumentären har fått beröm men också kritik för brist på ifrågasättande. Aftonbladets ledarskribent Jonna Sima skrev under rubriken ”kritiken är dum” och utvecklade:

”Varför låter SVT en person med ett tungt brottsregister som Yasin komma till tals? Svaret är: För att han faktiskt har något att säga”.

DN-journalisten Lasse Wierup, som släppt den hyllade boken ”Gangsterparadiset”, reagerade i går på Twitter: ”Gripandet av Yasin Byn, som misstänks för anstiftan till människorov, sätter fingret på hur vanskligt det är att - som svt och andra delar av public service - okritisk ge utrymme åt den nya generationens gangsterrappare.”

”En del i vår samtid”

Även moderate riksdagsledamoten Hanif Bali är kritisk.

– Om en person med våldskapital i ett område samtidigt blir en kändis, så kommer det leda till att ungdomar som bor i området blir mer attraherade av livsstilen som han gör reklam för. Våldskapitalet och artisteriet flyter ihop.

Ansvarig utgivare för SVT-dokumentären, Martin Vårdstedt, skriver i en kommentar att Yasin då inte var misstänkt för brott.

”Vi gjorde en intervju med ett av de största namnen inom svensk hiphop, en av de mest kontroversiella och samtidigt mest spelade artisterna, med en stor skara fans. Det han har att säga om sin musik och sitt liv är självklart intressant, också ur ett kulturjournalistiskt perspektiv. Kopplingarna mellan vissa uttryck inom hiphopen och kriminalitet är en del i vår samtid som vi måste bevaka och förhålla oss till kontinuerligt.”

”Kändes kul och utmanande”

Expressen har varit i kontakt med Miriam Bryant som av tidsbrist inte svarat på frågor. Tidigare har producenten Elias Kapari sagt:

– Miriam och Yasin kände varandra sen innan och sa 'fan vi borde göra något ihop.' Så ringde Miriam mig och frågade om jag ville vara med, vi har ju gjort nästan hela hennes kommande skiva ihop, och jag sa ja, det kändes kul och utmanande.

Frida Skogh, presskontakt på Warner Music, säger att jättehiten ”Ge upp igen” inte betyder att Yasin tillhör skivbolaget.

– Vi har släppt en låt med Miriam Bryant där han gästar, men vi har inget avtal med honom.

