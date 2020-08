Wallin om boken som kan ge henne fängelse: Risk jag tar

”Stockholm, 9 december 2019.

Mobilen ringer oavbrutet, sms:en väller in. I Stockholm är det årets kanske mörkaste eftermiddag. All media vill ha en kommentar om det som just hänt.

Jag sitter i en taxi på väg mot radiohuset, för att vara gäst i ett av deras mest lyssnade program – Studio Ett. Jag har just blivit dömd för ett grovt brott.

Det är mitt livs allra första dom.

Det luktar flottigt hår och micrad matlåda i radiohusets foajé, den som ligger i en grå cementklump på Gärdet i Stockholm. Några adventsljusstakar flimrar trött i fönstren. Någon med passerkort visar mig upp till studion där vi skall spela in. De vågar inte ha mig live i P1, så som de gör med nästan alla andra gäster. Programmets producent har meddelat i ett sms att man inte kan ta några juridiska risker.

När jag krånglat mig upp genom radiohusets alla trappor och korridorer till Studio Etts lokaler samlas genast några ur redaktionen kring mig. De pratar i munnen på varandra och följer mig hack i häl in i den lilla studion.

– Nämn inga namn! uppmanar en person med svettpärlor i pannan.

– Säg inget som kan uppfattas som ett nytt förtal! ropar en annan med gäll röst.

Programledaren bläddrar i sina papper och säger uppfordrande, innan hon sträcker fram handen för att hälsa:

– Nu är det viktigt att du inte går in på för många detaljer.

Jag blir förvirrad. Jag är inbjuden för att prata om en dom mot mig, men får inte berätta om vad domen faktiskt handlar om?

Vi sätter oss ner i de knarriga stolarna och den röda lampan tänds, programledaren börjar prata. Hon både spänner blicken i mig och flackar med den på samma gång. Det känns som om hon suger ut allt syre i rummet i ett enda andetag.

Någon minut in i intervjun känner jag mig som en utrikesminister som ska ställas till svars för Sveriges inblandning i vapenaffärer i ett fattigt land. När jag kallar mig själv brottsoffer avbryter programledaren snabbt och säger:

– Fast juridiskt sett är du ju inget brottsoffer.

Det är då det slår mig med full kraft – nu är det jag som ses som en förövare, dömd för ett grovt brott.

Domen gick ut till alla som beställt den, inklusive mig och min advokat, samtidigt. Det brakade loss för mindre än två timmar sedan. Programledaren, en snart pensionerad kvinna som är en av Sveriges Radios mest erfarna journalister, frågar mig om mitt samvete. Hon frågar om min självrannsakan och om mina skuldkänslor. Hon tar upp den påstådda skada mitt brottsoffer lidit av mitt brott. Hon betonar mitt ansvar för att unga människor nu kan, som hon säger, ”inspireras” att hitta på vad som helst, om vem som helst, och lägga upp på internet. Jag försöker parera.

– Nej, man ska inte kunna ljuga om vad som helst och vem som helst öppet på internet. Men jag har berättat min historia och vad som ...

Programledaren avbryter igen:

– Ja, det är ju en sanning du då hävdar, men rent juridiskt så är han ju ingen förövare.

Hon upprepar den frasen så många gånger att det känns som att befinna sig i en dålig sketch.

”Rent juridiskt så ...”

Jag är yr och kraftlös. Det är som att ropa i ett vakuum, det finns ingen öppning för förståelse.

Jag känner i hela kroppen att allt det vi pratat om under metoo rivs sönder.

Vinden har vänt.”