Det har gått sex veckor sedan den ukrainska armén inledde sin motoffensiv. Ryska trupper har sedan dess tryckts tillbaka i södra och östra Ukraina.

Undantaget: Bakhmut. Där pågår striderna som inleddes i maj pågår med full kraft – trots att frontlinjerna knappt rört sig och båda sidor lidit stora förluster, skriver Washington Post.

Saknar strategisk betydelse

Bakhmut, med en befolkning på 70 000 före kriget, saknar helt strategisk betydelse, enligt Forbes.

Operationen handlar därför inte om att staden i sig – utan om att skapa en berättelse, enligt analytiker som tidningen hänvisar till:

”Ryska styrkor kommer sannolikt fortsätta komma med falska påståenden om framsteg i området runt Bakhmut för att framställa det som att de vinner segrar i åtminstone en del – mitt i de fortsatta förlusterna i södra och nordöstra Ukraina”, skrev den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War i en rapport den 20 oktober.

Trofé att visa upp

Efter den ryska reträtten från närliggande Izjum är striderna i Bakhmut inte längre del av någon samordnad militär operation, skriver Washington Post. Enligt tidningen är det i huvudsak legosoldater från Wagnergruppen som deltar – snarare än ryska armén.

Jevgenij Prigozjin, privatarméns grundare, ser sannolikt politiska fördelar med ett ryskt övertagande av Bakhmut, enligt Washington Post som beskriver det som en ”en potentiell trofé att visa upp för Putin”.

Vinst i Bakhmut skulle öppna för att Wagnergruppen blir en större del av den ryska krigsindustrin framöver, skriver Forbes.

Wagnergruppen Wagnergruppen grundades av Dmitrij Utkin, tidigare överstelöjtnant i ryska armén, som uppges ha nazistiska sympatier. Han hade anropssignalen Wagner som gett gruppen dess namn – detta som en hyllning till Hitlers favoritkompositör Richard Wagner. Gruppen har nära kopplingar till den ryske oligarken Jevgenij Prigozjin som pekas ut som dess ägare. Han äger också säkerhetsföretag och cateringföretag – och kallas ”Putins kock”. Wagnergruppen utgörs av legosoldater och är ökänd för sin brutalitet. Den pekas ut för mord, tortyr och krigsförbrytelser av människorättsorganisationer, EU och USA. Vladimir Putin har tidigare försökt att frånsäga sig koppling till gruppen. Ändå har den beskrivits som presidentens privata armé. Det brittiska försvarsdepartementet har uppgett att Ryssland använt sig av Wagnergruppen i östra Ukraina sedan i mars. Visa mer

