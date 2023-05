Det var i slutet av januari som den paramilitära Wagnergruppens ledare och finansiär Jevgenij Prigozjin ska ha kommit med det uppseendeväckande erbjudandet till Ukraina.

Enligt dokument från den stora underrättelseläcka som avslöjades i april där en nationalgardist med tillgång till hemligstämplat material spridit uppgifter i chattgrupper på Discord, erbjöd Prigozjin uppgifter om ryska truppositioner som Ukraina skulle använda till att angripa dem.

Motkravet var Ukraina skulle dra tillbaka sina trupper från Bachmut.

Förslaget ska han ha gett direkt till kontakter inom den ukrainska militära underrättelsetjänsten som han haft kontakt med under hela kriget – men Ukraina sa nej, enligt Washington Post.

Prigozjin: ”Görs utbyten i alla krig”

Prigozjin försöker nu tona ner det rapporterade samarbetet, skriver den amerikanska tankesmedjan Institute for The Study of War.

I ett uttalande på sin bolagsgrupp Concord groups telegramsida betonar han att det förekommer ”utbyten i alla krig”, vilket ”inte är en hemlighet för de stridande parterna”. Samtidigt hävdar att han satellitbilder gör att uppgifter om truppernas positioner inte är någon hemlighet i modern krigföring.

”Prigozjin försökte också paradoxalt nog att förneka giltigheten av de läckta amerikanska underrättelsedokumenten”, skriver ISW vidare.

Ilskan efter reträtten

Staden Bachmut i östra Ukraina har kallats ”en köttkvarn”. Intensiva strider har pågått sedan förra hösten, och Wagnergruppens legosoldater har spelat en tongivande roll.

Ryska styrkor var länge i överläge, men under de senaste veckorna har dynamiken ändrats till Ukrainas fördel.

Förra veckan medgav Kreml att man backat från positioner – vilket beskrevs som en ”omgruppering”. Prigozjin å sin sida har beskrivit den reguljära arméns reträtt för ”värsta tänkbara scenario”, vilket Expressen tidigare rapporterat.

– Alla territorier som togs med våra kamraters blod och liv under många månader, som avancerat 10 eller 100 meter per dag kastas nu i väg i stort sett utan strid.