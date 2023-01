Wagnerchefens råd: ”Våldta inte kvinnor”

De mördare, rånare och andra återfallsförbrytare som rekryteras från ryska fängelser och överlever minst ett halvår vid frontlinjen i Ukraina har utlovats benådning. Desertörer däremot, har hotats med avrättning.

Nu rapporteras de första tidigare intagna ha återfått sin frihet. Fångarna ska ha fått motsvarande nära 40 000 kronor i månaden för att strida, enligt The Guardian.

I klippet från Ria Novosti skickar Prigozjin med flera uppmaningar.

– Stjäl inte. Ni har tillräckligt med pengar nu.

Han understryker att de som känner sig manade är välkomna tillbaka till armén.

– Ni har lärt er massor. Först och främst: hur man dödar en fiende. Jag vill verkligen inte att ni praktiserar den kunskapen på förbjudet territorium. Om ni vill döda fienden igen – återvänd, säger Prigozjin enligt Reuters.

ISW: ”Prigozjin tar äran”

Den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War tolkar klippet som ett försök att ”blåsa upp” bilden av Prigozjins makt.

”Genom att ta äran för att ha benådat brottslingarna framställer Prigozjin det som att han har befogenheter som i själva verket bara Putin har”, skriver de i sin en rapport.

Det hela kan också vara en PR-kampanj – dels för att underlätta fortsatt rekrytering i fängelserna, och dels för att motivera de tidigare fångar som har ett tag kvar i soldatuniform, enligt ISW.

Pekats ut för mord och tortyr

Den ryska paramilitära organisationen Wagnergruppen bildades av mannen som kallas för ”Putins kock”, oligarken och tidigare cateringmagnaten Jevgenij Prigozjin. Milisgruppen har pekats ut för mord, tortyr och krigsförbrytelser i flera länder.

Den uppskattas ha rekryterat 40 000 fångar till kriget i Ukraina – hittills, enligt organisationen Russia Behind Bars rapporterar The Guardian.

För tillfället är Wagnergruppen drivande i attackerna mot staden Bachmut – där hårda strider rasat i månader.