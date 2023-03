Wagner pausar – kan gynna Vladimir Putin

Enligt den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War, ISW, kan Wagnergruppen ha tvingats till en ”tillfällig taktisk paus” i Bachmut. Sedan de ryska styrkorna övertog stadens östra delar 7 mars har inga rapporter kommit om strider där legosoldaterna deltagit.

”Frontoffensiven i östra Bachmut förbrukade troligen en betydande mängd Wagnerpersonal och resurser, även om det ännu inte är uppenbart om denna ansträngning har fått Wagners offensiv inom Bachmut att kulminera”, skriver ISW.

Att Wagner lidit brist på krigsmateriel är inget nytt. I flera veckor har gruppen krävt mer ammunition och ledaren Jevgenij Prigozjin har anklagat Kreml för att svika styrkorna.

– För att stoppa mig från att fråga om mer ammunition har de stängt av alla våra särskilda telefonlinjer, säger Prigozjin i ett nytt videoklipp enligt Newsweek.

Experten: ”Finns nog en rädsla”

Enligt Arne Bård Dalhaug, pensionerad norsk generallöjtnant, kan Wagners paus samtidigt vara ett positivt besked för den ryske presidenten Vladimir Putin.

– Den senaste tiden har Kreml blivit allt mer bekymrat över att Prigozjin kör sitt eget race och att han har sina egna politiska ambitioner. Det finns nog en rädsla för att han ska använda en seger i Bakhmut för att främja sig själv – något som ledarskapet i Ryssland inte är intresserade av, säger han till Dagbladet och fortsätter:

– De vill att de ryska styrkorna ska lämnas som hjältar om staden faller, och inte Prigozjin och hans män. Det är därför den ryske försvarschefen, Valerij Gerasimov, har stängt av ammunitionsförsörjningen till Wagnergruppen.

