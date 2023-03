Wagner-chefen försvarar pappan – efter teckningen

På teckningen syns en liten flicka och en kvinna som håller upp handen mot robotar. De ser ut att flyga mot dem. Bredvid syns den ukrainska flaggan och under robotarna den ryska flaggan.

”Nej till kriget” och ”Ära till Ukraina” står skrivet på teckningen.

Det var Masja Moskaljova, då 12 år, som ritade den under en bildlektion i skolan i Tula i västra Ryssland under april förra året. Den ledde till att hon fördes till ett ungdomshem.

Hennes pappa Aleksej Moskaljov anklagades samtidigt för brott, efter att polisen gått igenom hans inlägg på sociala medier. Enligt de lagar som införts under kriget i Ukraina anklagas han ha ”misskrediterat den ryska armén”, rapporterar BBC.

Gripen i Minsk

I tisdags, snart ett år efter händelsen, greps pappan. Han hade flytt till Belarus för att undslippa straffet – två år i straffkoloni.

Enligt en advokat lär Aleksej Moskaljov ha hittats genom att man spårat hans telefon. Gripandet skedde i Minsk.

”Han varnades i förväg om att stänga av sin mobiltelefon och att ta ut sim-kortet innan han flydde. Men av någon anledning beslutade Aleksej att sätta på den i Minsk”, skrev journalisten Marina Ovsjannikova i ett inlägg som senare raderats, enligt BBC.

Wagner-chefens försvar

Samma dag som pappan greps skickades ett kritiskt brev till åklagarna i Tula. Det är underskrivet av bland andra Jevgenij Prigozjin, chef för Wagnergruppen, rapporterar Institute for the Study of War (ISW).

I brevet riktas kritik mot beslutet att straffa Aleksej Moskaljov. Man anser att domen är ”orättvis” och ber åklagarna att se över beslutet.

Innehållet offentliggjordes av Prigozjins egna presskontor under tisdagen. Enligt ISW är det troligt att han skrev under brevet för att ”främja Wagnergruppens rykte och förbättra sin egen image”.

”Brevet försöker porträttera Wagners ledarskap som en enad front mot delar av den ryska byråkratin”, skriver ISW.

