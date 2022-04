Vittnet: ”Missilerna kom plötsligt – var förstenad”

På måndagen träffades staden som ligger drygt åtta mil från polska gränsen av flera missiler. Enligt stadens borgmästare Andrij Sadovij rör det sig om fem robotattacker som träffat mål i staden. Exakt vad som träffats finns inga uppgifter kring.

Expressens team Erik Wiman och Lisa Mattisson var cirka två mil utanför staden när explosionerna inträffade.

– När vi närmade oss staden såg vi två stora svarta rökpelare. Men vi vet inte vad som har träffats, säger Erik Wiman.

Enligt Maksym Kozystkiy, som är guvernör i regionen Lviv, har sex personer dött och åtta skadats.

”Hördes nästan inte”

Om de övriga tre missilerna träffat samma mål – eller skjutits ner av det ukrainska försvaret är för tidigt att säga.

Erik Wiman har pratat med en person som befann sig i Lviv när missilerna träffade sina mål.

– Missilerna hördes nästan inte. De kom plötsligt och på väldigt låg höjd. Kanske 30 meter upp. Några sekunder senare kom explosionerna och röken. Jag var förstenad och kunde inget göra. Jag skakar fortfarande, säger Luba.

Lviv tillhör en av de städer som varit förskonade från ryska missiler invasionen. Dit har också många ukrainare flytt. Mycket av den humanitära hjälpen som kommer in i landet går dessutom in via Lviv.

Attacken mot Lviv är också något överraskande eftersom den uttalade ryska strategin är att rikta in sig på östra Ukraina.

