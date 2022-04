Vittnesmålen inifrån Gudrun Sjödén – hot, mobbning och rasism

– Under ett och ett halvt år var det minst ett par anställda i veckan som jag hade samtal med som kände sig nedtryckta av Gudruns och vd:n Annies ledarskap. Det var systematiskt, förklarar Göran Sandström, tidigare huvudansvarig för personalfrågor på företaget.

Scen ett:

”Eftersom du är svart kan jag inte läsa av ditt ansikte, du får försöka ha tydligare mimik”, säger Gudrun Sjödén till en mellanchef som står framför modeskaparens skrivbord på huvudkontoret i Årstaberg i Stockholm.

Scen två:

”Det här ska bli så roligt, jag är så uppspelt över att mina n*grer ska komma i dag”, kvittrar Gudrun Sjödén om att två medarbetare från USA med afroamerikanskt ursprung är på väg in till en årlig kickoff som företaget har på Münchenbryggeriet.

Scen tre:

Influencern Imane Asry, som på sina modebilder alltid låter sjalen vara en del av outfiten, är stolt och glad. För första gången i sitt liv har hon bjudits in att gå på catwalken och det på Gudrun Sjödéns modevisning på internationella kvinnodagen. Efteråt söker Imane upp Gudrun Sjödén bakom scenen för att gratulera och tacka. ”Jaha, de satte på dig en sådan där?” kommenterar Gudrun Sjödén hennes huvudduk och konstaterar att det just varit en demonstration mot kvinnor som bär slöja. Imane, som i dag har 160 000 följare, instagrammar om att hon inte kan tro vad hon var med om: ”Den här kvinnan, Gudrun Sjödén, som påstod sig hylla kvinnors mångfald på internationella kvinnodagen, luftade just sina nedsättande åsikter om min hijab, som är gjord av hennes mönster, inför mig och sin avlönade stylist som stajlat min look”.

Syftet med Gudrun Sjödéns modevisning 2018 var att på internationella kvinnodagen hylla kvinnor som är inflytelserika inom olika fält som konst, vetenskap, dans och näringsliv, berättade influencern Imane Asry i sitt Instagraminlägg om hur kränkt hon kände sig av Gudrun Sjödéns beteende.

Det finns flera andra vittnesmål om när Gudrun Sjödén efter en resa i Kina för att se över möjligheterna att öppna ett kontor där kallat kineser för ”tjingtjong-folket”, talat nedsättande om polacker, beskrivit folk som ”blån*grer” eller använt ordet ”lapp” på ett sätt som företrädare för det samiska samhället menar exploaterar och kommersialiserar den samiska kulturen.

Modeskaparen har själv förklarat att hon tycker om att ”röra om i grytan” och att hon känner förakt mot det ”svenska medlöperiet”.

1976 öppnade Gudrun Sjödén sin första butik på Regeringsgatan i Stockholm.

Denna ”frispråkighet” från Gudrun Sjödéns sida kan också yttra sig i att kontorsanställda oombett får sina kroppar och sin vikt kommenterade eller att hon talar nedsättande om kunder.

– Man kunde bli kallad fet av Gudrun eller få höra ”tur att jag har gjort den här klänningen i en så stor storlek att du kommer kunna ha den”, berättar en mångårig medarbetare.

Enligt samma medarbetare sade Gudrun Sjödén till en lång kund som kom fram i en butik och vädjade att hon skulle göra lite längre byxor: ”Mina kläder är inte gjorda för sådana som du”.

En tidigare ledamot i styrelsen för bolaget säger att Gudrun Sjödén har en otroligt ålderdomlig jargong som inte är i samklang med det varumärket vill stå för.

Vid julkollektionen 2013 fick Gudrun Sjödén kritik för att ordet ”lapp” användes på ett sätt som företrädare för det samiska samhället menar exploaterar och kommersialiserar den samiska kulturen. Hon valde till exempel att kalla en klänning inspirerad av den samiska kolten för "Lappros". Foto: GUDRUN SJÖDÉN

När Expressen träffar Gudrun Sjödén, vd Ann Adelsson och kommunikationschefen Christel Blomberg i ett konferensrum i designstudion i Gamla stan skakar Gudrun Sjödén på huvudet när hon hör påståendena om att hon skulle ha kommenterat kunders kroppar. Men om att ombedd ha sagt saker om personalens vikt och utseende säger hon:

– Jobbar man med kläder pratar man om ”ja, du är så sned, du har så liten byst”, det gör man ju, det ingår i att man ska försöka göra konfektion i en bra storlek som passar många. Så det ser inte jag som något egendomligt. Sedan kan en del människor vara väldigt känsliga, absolut.

Hon bekräftar också att hon sagt till den mörkhyade mellanchefen att ha tydligare mimik.

– Det stämmer, det har jag sagt. Jag tycker att det är svårt att avläsa mörka människor, det är inte lika givet som att avläsa en vanlig svensk.

Gudrun Sjödén har själv förklarat att hon tycker om att ”röra om i grytan”. En som arbetat nära Gudrun i flera år säger: ”Man får absolut inte säga emot. Och den som jobbar flest timmar gratis övertid vinner”. Foto: NICKLAS THEGERSTRÖM/DN/TT NYHETSBYRÅN

Att Gudrun Sjödén skulle ha uttalat sig nedlåtande om andra nationaliteter eller ha använt n-ordet förnekar hon dock bestämt.

– Det där känner jag absolut inte igen.

Hon förklarar att hon med sitt samiska påbrå känner sig som en del av den samiska kulturen och att kollektionen var tänkt som en hyllning.

Personer som på olika nivåer och i olika befattningar arbetar eller har jobbat med och för Gudrun Sjödén beskriver arbetsplatsen som ”ett dårhus”, där man när som helst kan gå från att vara höjd till skyarna till att hamna i frysboxen, där anställda gråter på toaletterna efter att ha blivit utskällda eller förlöjligade på stormöten och där besluten hela tiden ändras godtyckligt och utan förklaring. Ett ord som flera använder är ”skräckvälde”.

– Det blir jättemycket extrajobb när det hela tiden kommer kontraorder och det saknas respekt för personalens tid och fritid. Det gällde att läsa av vad Gudrun var på för humör för dagen och att anpassa sig till det, berättar en tidigare anställd.

Anställda gråter på toaletterna efter att ha blivit utskällda

Petra Palmén, tidigare ekonomichef och fram till i höstas anställd som affärsutvecklare, berättar att en i ledningsgruppen sa till henne när hen såg vad hon blev utsatt för att ”ska du vara på det här företaget behöver du någon hemma som älskar dig väldigt mycket”.

Petra Palmén säger att hon för något år sedan hittade pappersutskrifter i kopieringsrummet där vd:n skrivit omdömen om personalen. ”Odräglig”, stod det till exempel om en av mina kolleger”, säger Petra. Ann Adelsson säger att hon inte glömt omdömen om medarbetare i skrivaren. Skriver hon en kommentar för att hon behöver intervjua någon så gör hon det i datorn. Foto: PRIVAT

Petra Palmén spelar upp en inspelning från ett möte där vd Ann Adelsson samlat tre av Petras närmaste kolleger för att förklara att de inte tycker att samarbetet med Petra fungerar. Det pågår i drygt en timme och Petra Palmén upplever att stämningen är hätsk. Hon känner inte att hon får ett enda konkret exempel, utan att allt baserar sig på en upplevelse och känsla de andra påstår sig ha.

Vd:n summerar mötet med att Petra Palmén nu ”fått höra vad världen tycker” och uppmanar henne att ”gå in i sig själv och fundera ordentligt på hur hon ska agera annorlunda”.

– Jag frågar mig själv, var går gränsen för mobbning och trakasserier på en arbetsplats? Jag som alltid har känt mig trygg och uppskattad av mina kolleger. Så fel jag hade.

Petra Palmén minns att hon det första halvåret fick jättemycket uppskattning för att hon exempelvis moderniserade bokföringssystemet, men sedan vände det över en natt. Hon fick höra att hon ställde för många frågor och att hon inte fick prata med de personer hon behövde tala med för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Hur hon än löste sysslorna så gjorde hon fel.

Var går gränsen för mobbning och trakasserier?

– Mitt självförtroende kördes i botten och jag kände mig fullständigt värdelös, säger Petra Palmén, som sade upp sig utan att ha något nytt arbete att gå till.

Ann Adelsson säger att det finns ”mer detaljer”, men att hon inte vill uttala sig om en enskild medarbetare.

Vd:n Ann Adelsson kallar retoriken som Expressens uppgiftslämnare kommer med för ”väldigt tillspetsad” och förklarar att många trivs med att arbeta i ett företag med en stark ägare och en stark kultur, men att det händer att medarbetare inte gör det och att det för henne är ”tråkigt, men fullt naturligt”. Foto: SVEN LINDWALL

Göran Sandström var i nästan två år, under 2017-2019, HR-ansvarig på Gudrun Sjödén Design AB och har delvis arbetat samtidigt som Petra Palmén. Han kallar hennes upplevelse av att allt hon gjorde var fel för ”klassiskt Annie-manér”.

Göran Sandström säger också att Petra Palmén är långtifrån den enda som kommit till honom och varit upprörd och ledsen över hur man blivit behandlad av den yttersta ledningen med Ann Adelsson och Gudrun Sjödén i spetsen. Under ett och halvt år var det minst ett par anställda i veckan som han hade samtal med som kände sig nedtryckta av duons ledarskap och han uppfattade problemen som systematiska. Även efter det att Göran Sandström slutat har flera kontaktat honom och berättat om hemska upplevelser.

– Gudrun Sjödéns huvudkontor var under min tid en arbetsplats med extremt dålig psykosocial arbetsmiljö. Mobbning, kränkningar, trakasserier och hot skedde i princip på daglig basis.

Gudrun Sjödéns färgstarka och ofta mönstrade plagg i naturmaterial har kommit att bli synonyma med den stil som kallas ”kulturtantens”.

Sedan modeskaparen öppnade sin första butik i Stockholm för 46 år sedan har hon lyckats hitta en egen nisch internationellt och hennes kläder säljs numera i fler än 70 länder. Den senaste årsomsättningen för moderbolaget Gudrun Sjödén Group AB låg på 870 miljoner kronor.

– Hon har ett helt unikt klädmärke och når en kundgrupp som ingen annan riktigt försökt att nå. Gudrun är också en jävel på att förhandla och få billig produktion, säger en tidigare anställd och tillägger:

– Varumärket går ut på att sälja drömmen om konstnärssjälen, den fria och kreativa kvinnan, den man vill vara – och det är många bibliotekarier och andra kulturarbetare som älskar Gudrun Sjödén-plaggen.

Från Gudrun Sjödéns 40-årsjubileum och utställning på Kulturhuset i Stockholm 2016. Ann Adelsson började 2008 på Gudrun Sjödén Design AB som försäljningschef. 2020 blev hon vd. Foto: JARI KANTOLA / STELLA PICTURES

Hon är blixtrande intelligent

Det framställs ofta som en framgångssaga om den modiga kreatören som vågade vara motvalls. Hon har fått kungamedalj, utsetts till ”Årets affärskvinna”, sommarpratat och tagit emot S:t Eriksmedaljen (”till förtjänta stockholmare”). Ingen vi talar med ifrågasätter heller Gudrun Sjödéns storhet som designer eller kunnande om siffror.

– Hon är blixtrande intelligent, en av de mest imponerande personer jag har jobbat med. Hennes otålighet har tagit henne långt – och hon har själv packat kläder när det behövts, räknat ut vad portot skulle kosta då hon tidigt började med postorder och engagerat sig i varje detalj i katalogernas utformning, säger en man som suttit i ledningen.

2007 fick Gudrun Sjödén en kungamedalj, ”för mångåriga värdefulla insatser som klädskapare”. När Expressen ber Gudrun Sjödén att själv beskriva sin ledarstil förklarar hon att hon är uppvuxen med sex syskon och att hon alltid har velat att det ska vara ganska fritt och inte för regelstyrt. Foto: CHARLES HAMMARSTEN / IBL Gudrun Sjödén tar emot pris på Ellegalan 2012. Foto: CHARLOTTE BRUNZELL/TT NYHETSBYRÅN Gudrun Sjödén tar emot Näringslivmedaljen 2013 ur prinsessan Désirées hand. Foto: JONAS EKSTRÖMER / SCANPIX SWEDEN ”Hon är blixtrande intelligent, en av de mest imponerande personer jag har jobbat med”, säger en man som suttit i ledningen. Foto: GUDRUN SJÖDÉN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Över 70 000 följer företagets Instagramkonto, Gudrun Sjödéns privata konto har 17 000 följare och det finns officiella Gudrun Sjödén-konton i London, Hamburg och USA. I Facebookgrupper delar kvinnor dagligen med sig av olika tips om hur de kombinerar designerns olika plagg och vad man kan hitta på rean.

– De här kunderna har nog inte en aning om hur arbetsmiljön är eller hur Gudruns värderingar ser ut. Jag vill inte Gudrun någonting illa – tvärtom känner jag fortfarande en omtanke om Gudrun och vill henne väl, trots att jag for så illa där – men om våra vittnesmål kan leda till att de kolleger som är kvar får det bättre så är det mycket värt, säger en som sade upp sig nyligen.

Många beskriver det som att det fungerade bättre för personalen när Gudrun Sjödén under hälften av 2010-talet hade två olika externa vd:ar.

Men problemen blev uppenbara för medarbetare på olika nivåer i organisationen när modeskaparen för sex år sedan – mot råden från investmentbolaget Ratos som köpt in sig, men som Gudrun Sjödén senare köpte ut – gjorde en rockad och utsåg Ann Adelsson till vice vd. Situationen förvärrades enligt flera i personalen då Adelsson 2020 avancerade till vd och Gudrun Sjödén tog rollen som styrelseordförande.

Vd Ann Adelsson, här med Gudrun Sjödén, säger om kritiken som medarbetarna framför i granskningen: ”Om det är så de känner så är jag jätteledsen, men vi har 23 procent som jobbat i tio år eller mer och vi har 44 procent som jobbat i fem år eller mer och mediananställningen är fyra år och tre månader”.

Ann Adelsson, eller Annie som hon kallas, beskrivs som en ”utomordentligt intelligent person med hög kapacitet och en jäkla drive”. Och hon hjälpte Gudrun även på ett privat plan med exempelvis städning och handling när modeskaparens make under en längre tid brottades med sjukdom och senare dog.

– Jag blev väldigt förvånad när Annie utsågs till vd. Hon är väldigt kantig och under min tid såg vi till att hon fick arbetsuppgifter som var isolerade så att hon inte behövde ha med personal att göra, utan i praktiken fick vara projektledare, berättar en person som under många år haft en ledande befattning i koncernen.

Det har blivit en arbetsmiljö som är rena skräckväldet

En annan medarbetare säger att det tvärtom är logiskt att Ann Adelsson blev vd, för Sjödén, 80, vill ogärna delegera och i takt med att grundaren blir äldre orkar hon inte längre ”hålla alla bollar i luften”. Då behövs en arbetshäst som Ann Adelsson, som Gudrun Sjödén på sociala medier kallar sin ”bästa kompis”.

Men hennes väg till posten ska ha kantats av mycket drama, enligt flera uppgiftslämnare.

– När Annie kom blev det oerhört märkligt. Hon positionerade sig och tog över företaget mer och mer, knöt Gudrun till sig och stötte bort andra. I dag är Gudrun i princip helt isolerad. Alla hon tidigare har lyssnat på och som kanske har kunnat ge fler perspektiv och säga emot på ett konstruktivt sätt är borta. Det har blivit ett ledarskap och en arbetsmiljö som är rena skräckväldet, säger en tidigare chef som i likhet med många andra valt att sluta.

Hon säger att det finns en rädsla för att göra fel och bli bestraffad på alla möjliga vis om man avviker.

På HR-avdelningen fick man många signaler om att anställda på Gudrun Sjödén kände sig stressade. "Gudrun gillar inte jul och semester och såg inte meningen i att vi anställda skulle vara lediga heller. Man kunde inte räkna med att hinna med ett eftermiddagståg hem till familjen över en storhelg, även om man fått det förankrat av sin närmaste chef", säger en tidigare medarbetare. Foto: SVEN LINDWALL

Göran Sandström som varit HR-ansvarig på företaget berättar att han stängts ute från olika mötesforum som man behövde vara på för jobbets skull när Gudrun Sjödén eller Annie Adelsson blivit sura över att han sagt emot.

– Det är en grundare och en lärjunge som fått alla andra i omgivningen att framstå som fiender. När jag kom hade de inte haft skyddskommitté (där representanter för arbetstagarna som utses av facket diskuterar arbetsmiljöfrågor med arbetsgivarsidan, reds anm) på flera år. ”Det där är bara facklig skit”, sade Gudrun och gick till slut med på att personalen fick välja två ombud. Men när ombuden kom med en lista på önskemål från de anställda, exempelvis om att det skulle bli en lite fräschare dusch på lagret i stället för den som de upplevde som sunkig, så blev Gudrun upprörd över att medarbetarna ”satt och tyckte saker” och ville byta ut ombuden mot lojala underställda chefer, säger han.

Enligt Göran Sandström hade man heller inte medarbetarundersökningar, eftersom de senaste enkäterna hade gett så dåligt resultat.

Då Gudrun Sjödén får höra om kritiken säger hon:

– Fast vi har renoverat på lagret nu.

”Utåt sett framstår varumärket som så härligt, men att jobba där var som att leva i en misshandelsrelation. Och det rubbade är att jag fortfarande känner en omtanke om Gudrun och vill henne väl, trots att jag for så illa”, säger en tidigare anställd om tiden på Gudrun Sjödéns företag. Foto: EMMA JOHANSSON / DN / TT NYHETSBYRÅN

Vd Ann Adelsson menar att företaget har andra sätt att stämma av hur verksamheten fungerar och att det sedan 2018 finns en arbetsmiljökommitté, men att fackförbundet Unionen upplyst ledningen om att det inte räcker att medarbetarrepresentanter själva räcker upp handen och anmäler intresse att delta utan behöver röstas fram. På frågan om varför man inte lyckats med detta på fyra år svarar Ann Adelsson:

– Det började med turbulent tid och konsulter inne och från och med i höstas har det inte varit så, utan vi försöker få ordning på oss och hur vi jobbar med organisatorisk och social arbetsmiljö såväl som det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Hon kallade mig ”defekt vara” när jag var gravid

När Expressen ber att få se den senaste medarbetarundersökningen, från 2016, blir svaret:

– Nej. 2016 hade vi en extern vd. Den medarbetarundersökning som gjordes då användes som ett politiskt inlägg i en debatt. Medarbetarna mådde jättedåligt när den var genomförd. Det var problemområden som togs upp, men inte en möjlig oberoende, ren framlagd fråga, säger Ann Adelsson.

”Jag var rädd för Annies psykologiska spel, grät varje dag efter jobbet och höll på att gå in i väggen”, berättar en tidigare medarbetare om vd:n Ann Adelsson. Foto: SVEN LINDWALL

En annan som jobbat på HR-avdelningen berättar att hon var gravid när hon via ett konsultbolag kom in på företaget. Den iskalla blick hon fick av Ann Adelsson när hon anlände med sin rundade mage sade allt, menar hon.

– Efteråt berättade konsultbolaget att Annie kallat mig ”defekt vara” när de diskuterat min graviditet. Jag var rädd för Annies psykologiska spel, grät varje dag efter jobbet och höll på att gå in i väggen.

Ann Adelsson förnekar bestämt att hon skulle ha talat om någon gravid medarbetare som ”defekt vara”.

På HR-avdelningen fick man många signaler om att anställda kände sig stressade och riskerade utbrändhet. Göran Sandström och två tidigare medarbetare där berättar att personal kom in och grät hos dem.

– Jag har svårt att legitimera inför mig själv att jag blev kvar så länge, men jag började i en tid när tanken var att investmentbolaget Ratos skulle tillsätta en ny ledning. Jag såg att det fanns jättefina människor och det finns en stor marknad för den här typen av produkter för färgstarka kvinnor. Hade vi fått in en vettig ägare hade vi kunnat göra något fantastiskt, både för människorna på företaget och för kunderna, men Gudrun köpte tillbaka sitt livsverk och struntade i Ratos varningssignaler om att Annie inte fungerade, säger Göran Sandström.

I en intervju i Svenska Dagbladet 2018 menade Gudrun Sjödén att kvinnor som är missnöjda med sin låga lön har sig själva att skylla, vilket hon fick stark kritik för. Sjödén menar att uttalandena missuppfattades och att hon varje dag efteråt pratade med kundtjänst- och butikspersonal för att stötta. Anställda säger dock att man mest upplevde att hon tyckte synd om sig själv. Foto: ANETTE NANTELL / DN / TT NYHETSBYRÅN

När Gudrun Sjödén skällde ut en mörkhyad avdelningschef som blivit kränkt av att Ann Adelsson använt n-ordet på ett månadsmöte inför alla anställda på huvudkontoret sade han upp sig utan att ha någon ny tjänst att gå till.

Göran Sandström blev så småningom HR-chef på Myrorna.

Den värsta tiden i hela mitt liv, utan att överdriva

Ann Adelsson kallar det hon sade på månadsmötet för ”en fadäs”. Hon berättar att hon för fem år sedan skulle hålla föredrag med fem andra personer, att hon jobbat tre år i bokbranschen och att hon för att förklara varför hon var den enda personen kvar sade en Agatha Christie-titel (”Tio små negerpojkar”, reds anm).

– För mig var det dumt ordval, klantigt gjort och jag är otroligt ledsen för att jag sade så. Medarbetaren och jag hade två veckor tidigare diskuterat att hon och jag ville att hon skulle få utvecklas i bolaget och klättra, men i och med att jag uttryckte mig klumpigt så ville hon inte längre det. Jag bad om ursäkt och bad om ursäkt, men det hjälpte inte riktigt, säger vd:n.

En tredje HR-medarbetare beskriver tiden på Gudrun Sjödén som ”den värsta i hela mitt liv, utan att överdriva” och att det var som att hamna i en destruktiv misshandelsrelation.

HR-medarbetaren säger att hon borde ha slutat redan första veckan.

– Jag frågade Annie om rutiner och hur man brukade göra där. Hon blev jättearg. ”Så länge du inte känner till våra policies får du vara tyst”, skrek hon. Jag fick en avhyvling och order om att tiga. En annan morgon kom Annie in på mitt rum och började tokskälla. Jag gick in i badrummet och började gråta, undrade vad jag varit med om.

”I slutet av 2017 hade vi en period som var ganska tuff. Ratos var inne som 30-procentig ägare och vi hade kommit fram till att deras vilja att utveckla bolaget inte stämde med Gudruns vilja, så tanken var att vi skulle försöka avsluta relationen med Ratos. Samtidigt har vi en HR-ansvarig som jobbat tio år i bolaget som vill utvecklas och göra något annat som säger upp sig och på det följer en lite turbulent tid", säger vd Ann Adelsson. Foto: SVEN LINDWALL

Ann Adelsson säger att det inte stämmer.

– Det där är inte jag. Jag är människa, jag kan säga fel saker, jag kan vara stressad. Men jag skäller inte ut, jag gapar och skriker inte, jag håller inte på med omdömen om människor.

Facket Unionens gruppchef Malin Birgersson hoppas att Gudrun Sjödén AB ska ansluta sig till kollektivavtalet. Hon säger att man ser mycket allvarligt på den typen av problem som artikeln redovisar.

– Ingen ska behöva utsättas för mobbning, trakasserier eller kränkningar på jobbet.

Kommunikationschefen Christel Blomberg påpekar att personalen är nöjd med att man har bättre pensionsavsättningar än kollektivavtalet.

I slutet av mötet frågar vd:n om hon känner igen sig i det som framkommit.

Christel Blomberg tänker efter lite och svarar sedan:

– Nej, nej, inte på det sättet... Sedan känner jag att jag tror att det har skett en förändring. När jag började här för tre år sedan så hörde jag talas om att det förekommit nedlåtande uttalande om olika etniciteter och kulturell appropriering under en tuff period när medarbetare mådde dåligt. Jag upplever inte att vi har det så i dag.

Karin Sörbring är grävande reporter på Expressens medicin- och hälsaredaktion. Hon har bland annat granskat varför så stor andel av seniorerna på Berga vård- och omsorgsboende dog under pandemins första månader och hur pandemin har gjort tillvaron farligare för kvinnor som säljer sex.

Om granskningen: Långtidssjukskrivningar bland tjänstemän beror till stor del på faktorer i arbetsmiljön, visar flera rapporter – och hur vi har det på jobbet påverkar också i hög grad vårt mående. Gudrun Sjödéns bolag är näst efter H&M en av Sveriges största modeexportörer och i branschen har det börjat spekuleras i varför så många lämnar arbetsplatsen. Detta har dock kunderna hittills inte haft kännedom om. Det senaste halvåret har därför Karin Sörbring djupintervjuat ett 20-tal personer som jobbar eller har arbetat inom koncernen och haft kontakt med många, många fler.

