Vittnesmålen inifrån: Mobbning, bestraffning och tystnadskultur

– Män är djur, tycker inte du det?

De orden, som uttalades av dåvarande ordförande Ireen von Wachenfeldt i SVT:s dokumentär ”Könskriget”, gjorde att den feministiska rörelsen Roks hamnade på allas läppar 2005.

16 år senare har Roks, som är landets största kvinnoseparatistiska medlemsorganisation för kvinnojourer och tjejjourer, fortfarande en stor samhällsroll i att stödja utsatta kvinnor och tjejer. För att gå runt ekonomiskt får de årligen mellan 13 och 15 miljoner i statligt stöd, vilket bland annat använts till att avlöna de anställda på kansliet i Stockholm.

Samtidigt som organisationen anser sig ha en viktigare roll att spela än på länge, inte minst efter de uppmärksammade kvinnomorden, beskrivs arbetsplatsen under flera års tid ha präglas av en kultur med maktmissbruk, mobbning och utbrändhet.

ROKS Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks), som grundades 1984, samordnar ungefär hundra kvinnojourer och tjejjourer runtom i landet. För 2021 har Roks hittills beviljats 13 200 000 kronor i statligt stöd. Under 2020 fick de, utöver det ”vanliga” stödet, ytterligare 9 000 000 kronor med anledning av coronapandemin. Till skillnad från Unizon, som också är ett riksförbund som samordnar kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, är Roks kvinnoseparatistiskt. Visa mer

Ingen av de elva tidigare medarbetare som vi pratat med vågar träda fram med sina verkliga namn. Alla beskriver en rädsla för att fortsatt bli smutskastade och straffade.

En kvinna vi kallar för Hanna var överlycklig när hon för några år sedan fick en fast tjänst på Roks kansli i Stockholm efter att tidigare ha engagerat sig i sin lokala kvinnojour.

– Jag var inte ute efter att bygga karriär utan jag ville mest av allt göra skillnad för utsatta tjejer och kvinnor.

De första veckorna trivdes hon bra, men ganska snart började hon se en annan sida av organisationen.

– Efter några veckor på nya jobbet började jag märka att styrelsen drev organisationen väldigt hierarkiskt. Jag jämförde det till slut nästan med en militär styrning.

Hanna, som egentligen heter något annat, jobbade på Roks i många år. Till slut fick hon nog och sade upp sig. Foto: SVEN LINDWALL

2018 valdes en ny ordförande och således högsta chef: Jenny Westerstrand. Till skillnad från tidigare ordföranden hade hon själv aldrig jobbat som volontär på någon av medlemsjourerna, däremot vägde hennes bakgrund inom forskarvärlden tungt.

– När jag först kom till Roks uppfattades jag som burdus. Även om jag tagits emot väl av alla blev det en kulturkrock mellan hur de jobbat tidigare och hur jag har velat leda. Några medarbetare valde att sluta, sa hon i en intervju med fackförbundet Unionens medlemstidning Kollega.

”Valde ut kvinnor hon uppenbart ville trycka till”

Hanna upplevde att arbetsmiljön blev ännu värre efter att Jenny Westerstrand valdes och maktspelet eskalerade i ren mobbning och utfrysning av enskilda personer. Hon beskriver det som att anställda ”hamnade på svarta listan”.

– Nya chefen valde ut kvinnor hon uppenbart ville trycka till och förminska. Det handlade om att allt den personen gjorde var fel och man fick veta att chefen pratade illa om en inför andra i arbetsgruppen. Och ganska snart hände det även mig.

När Hanna började var det drygt en handfull kvinnor som jobbade på kvinnoorganisationens kansli, men en efter en sjukskrevs de för psykiska åkommor – framför allt utmattning. Utöver Hanna har tre kvinnor bekräftat att de blivit sjukskrivna på grund av arbetsmiljön under tiden som Jenny Westerstrand varit ordförande.

Ökat våld mot kvinnor under pandemin • Under det första covid-året (2020) har antalet tjejer och kvinnor som sökt stöd och hjälp ökat markant, visar färska siffror som Roks systerorganisation Unizon släppte nyligen. • I mars 2021 fastslog Åsa Regnér, vice chef för FN:s enhet för jämställdhet, att våldet mot kvinnor har ökat med mellan 20-30 procent globalt under pandemin. Våren 2021 har fem kvinnor mördats inom loppet av tre veckor. I flera av fallen är den misstänkte en man som kvinnorna haft en relation till. Visa mer

Anklagades för att vara ”sabotör”

När Roks samlade sina drygt hundra medlemsjourer för ett digitalt årsmöte hösten 2020 valdes Jenny Westerstrand som ordförande för ytterligare två år. I ett uttalande, som återges i årsmötets protokoll, tackade hon för förtroendet:

”Tack kära systrar /.../ Jag ska göra mitt allt för vår rörelse och vi ska tillsammans ta arbetet mot män och killars våld mot kvinnor och tjejer flera steg närmare ett avslut. Vi gråter inte – vi Roksar”.

2020 var en kvinna vi kan kalla för Linda ny på Roks. Hon upplevde det som att hon snabbt blev till vad hon kallar för Jenny Westerstrands ”marionett”.

– Det verkade vara fel på alla och jag uppfattade att det var väldigt lätt att hamna i onåd hos henne, som på en shit list. Allra värst var när hon kallade en av de anställda ”en galen bitch”, och sa raljant att en före detta medarbetare ”verkar ha hjärnskador”.

En av de som Linda såg som mest utsatt var en ung tjej som jobbade på kansliet, som enligt Linda utmålades som en ”sabotör” av verksamheten.

– Hon pratade med mig återkommande om den här unga tjejens påstådda problem och brister, och att organisationen ville göra sig av med henne.

Kvinnan som enligt Linda kallades för ”sabotör” säger först att hon inte orkar prata om sin tid på organisationen, men vill senare ändå ställa upp på en kortare intervju. Även hon vill vara anonym och kallas Freja.

– Det var en på alla sätt nedbrytande arbetsmiljö. Jag märkte efter ett tag hur ordföranden verkade hysa ett agg gentemot mig, men förstod aldrig varför.

Linda, som egentligen heter något annat, började jobba på Roks våren 2020 och förstod snabbt vad det var som pågick. Foto: SVEN LINDWALL

Under hela den här tiden syns Roks frekvent på de stora tidningarnas debattsidor och på möten med bland annat jämställdhetsministern. Så sent som den 19 april i år medverkade Jenny Westerstrand i SVT:s ”Rapport” med anledning de fem uppmärksammade kvinnomorden som skett under tre veckors tid.

Man pratar om systerskap, men det var absolut inga spår av det på Roks.

Linda jobbade bara på organisationen en kortare period men kan nu i efterhand fullt ut inse hur dåligt arbetsmiljön fick att henne att må.

– Det var en ohållbar arbetsmiljö där du förväntades prestera nya arbetsuppgifter du aldrig fått någon information om, omgärdat av social bestraffning och tystnadskultur.

– Till slut var jag så stressad och utmattad att jag började tappa hår.

Fick anmärkning av Arbetsmiljöverket • Efter tips från allmänheten gjorde Arbetsmiljöverket nyligen en föranmäld kontroll på Roks kansli på Södermalm Stockholm. De anmärkte då på att organisationen inte undersökt arbetsmiljöförhållandena tillräckligt. • I sitt utlåtande skriver Arbetsmiljöverkets inspektörer bland annat att ”risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan leda till ohälsa för enskilda medarbetare eller arbetsgrupper.” • Mot denna bakgrund valde de att ställa krav på att det görs en undersökning av arbetsförhållandena på Roks. I undersökningen ska det bland annat utredas om det finns faktorer som kan ge upphov till kränkande särbehandling. Visa mer

”Utsatt för ren mobbing”

En annan kvinna, som vi kallar Maria, sökte sig till kvinnoorganisationens kansli eftersom hon ville jobba aktivt med feministiska frågor.

Precis som Linda upplevde hon det som att Jenny Westerstrand regelbundet pratade illa om andra medarbetare på jobbet. Enligt henne kunde handla om att kvinnorna som jobbade där var lata och okunniga, men också om deras privatliv.

Maria, som egentligen heter något annat, upplever det som att hon straffades för att hon ifrågasatte problem i arbetsmiljön. Foto: SVEN LINDWALL

Hon berättar om hur den dagliga arbetsmiljön började påverka henne allt mer negativt.

– Jag vantrivdes och kände att jag inte mådde bra i arbetsmiljön, säger Maria.

Hon säger att hon vaknade en helgmorgon av att hon hade fått ett jobbmejl från Jenny Westerstrand sent kvällen innan. Hon svarade då att hon gärna bara vill kommunicera kring arbetsrelaterade saker på arbetstid. Dagen efter fick hon ett mejl där en annan chef på kansliet meddelade att hon under en period inte var välkommen att komma in till jobbet, berättar hon. Enligt Maria ska chefen – efter samtal med Jenny Westerstrand – ha beslutat det vore bäst om hon jobbade på distans eftersom Jenny Westerstrand behövde ”arbetsro”.



Under samma period var Hanna på väg att komma tillbaka till kontoret efter sin flera månader långa sjukskrivning för utmattning.

– Vid det här laget hade jag förstått att jag blivit utsatt för ren mobbning och maktmissbruk på en arbetsplats som sa sig älska och jobba för systerskap. Men jag ville ändå ge jobbet en till chans, eftersom jag brinner så mycket för att hjälpa utsatta tjejer kvinnor som söker sig till organisationens alla jourer.

Könskriget • 2005 skakades Roks och kvinnorörelsen av SVT-dokumentären ”Könskriget”. Journalisten Evin Rubar följde kvinnoorganisationen och skildrade organisationens dåvarande ideologi och arbetsmetoder. Reportaget blev hyllat och hatat, liksom Roks själva. Ett känt citat från programmet är: ”män är djur”, men dåvarande ordförande Ireen von Wachenfeldt hävdade senare att hennes ord tagits ur sitt sammanhang och att hon blivit pressad till att uttala sig kategoriskt. • Programmet fick många anmälningar till Granskningsnämnden för radio och tv och fälldes även av samma nämnd för att ha brutit mot kravet på opartiskhet. Dokumentären ”Könskriget” skapade stor oro och splittring inom Roks och deras kvinnojourer, och en del av deras jourer lämnade organisationen i kölvattnet av tv-dokumentären. Visa mer

Våren 2019 kontaktade Hanna sitt fackförbund angående arbetsmiljön på Roks kansli och hur styrelsen behandlat en annan anställd som senare sagt upp sig. Fackförbundet Unionen bekräftar i ett mejl att de haft ärenden på Roks, men vill inte kommentera enskilda fall eller vad det handlade om.

Likt Hanna, Maria, Linda och Freja målar ytterligare en kvinna, som vi kallar för Sonja, upp hur hon upplevde intriger och maktspel när hon jobbade inom organisationen. Hon berättar hur hon försökte hålla sig undan det hon målar upp som ständiga intriger och konflikter på arbetsplatsen. Efter att ha lyft konstruktiv kritik om arbetsmiljön upplevde hon sig också bli straffad.

– Det var som en maktklick i toppen som plockade in nya kvinnor hela tiden som de uppenbart ville styra och sedan straffa om de inte vill agera nickedockor.

I dag arbetar varken Maria, Hanna eller Linda kvar på Roks.

Ordföranden: ”Ganska stor omorganisation”

Jenny Westerstrand tar starkt avstånd från den bild som utmålas och tillbakavisar bestämt att det skulle finnas en bestraffningskultur på Roks. Om medarbetare ombetts att jobba på distans efter att ha lyft arbetsmiljöproblem har det inte varit hennes beslut, uppger hon.



Dessutom har organisationen, enligt Jenny Westerstrand, haft som mål att ha medarbetarna på plats. Något hon själv säger sig ha arbetat hårt för. Hon betonar också Roks är en idéell organisation med målstyrd arbetstid, där mycket av verksamheten äger rum på kvällar och helger. Trots detta menar hon att hon ”stört väldigt lite off hours” och att hon ”alltid uppskattat att få information”.

Vidare påtalar hon att några av de som slutat under hennes tid är personer hon inte alls – eller knappt – samarbetat med. Hon uppger även att bilden om att hon som ordförande skulle ”styra och ställa” med kansliet är taget ut luften, eftersom det är kanslichefen som har den arbetsledande funktionen.

Jenny Westerstrand, ordförande för Roks sedan 2018, säger det som påstås om henne är ”taget ur luften”. Foto: OLLE SPORRONG

Jenny Westerstrand uppger att de i och med en omorganisation gått från att ha sex tjänster till tre och en halv på kansliet, vilket inte varit kul för någon.

– Vi har pratat om organisation sedan dag ett då jag klev på och vi hållit på med det akuta skedet sedan februari i fjol. Så det är klart: vem mår bra? Det är en ganska pressad situation. Det är pressat för fler än de anställda.

Tre av kvinnorna som jobbat på Roks: Linda, Maria och Hanna. Foto: SVEN LINDWALL

Hon säger att frågan om antalet sjukskrivna – som hon inte bekräftar - under hennes ordförandeskap är en fråga för kanslichefen. Samtidigt betonar hon att det varit en enormt stor personalomsättning innan hon tog över som ordförande. Under fem års tid hade de exempelvis fem olika kanslichefer och sex olika pressekreterare, uppger hon.

Enligt de personer vi pratat med har det till och med blivit värre sedan du blev ordförande och att du pratat illa om anställda inför andra anställda?

– Nej, det känner jag inte igen.

Enligt våra uppgifter ska du bland annat ha använt ord som ”en galen bitch”, ”verkar ha hjärnskador” och ”ballat ur full time” om anställda. Stämmer det?

– Va? Oj, det var kusliga uppgifter. Det är inte ens min vokabulär, jag har inte de orden. Men… intressant.

Jenny Westerstrand intervjuas på Roks kansli på Södermalm i Stockholm. Foto: OLLE SPORRONG Jenny Westerstrand är ordförande för Roks. Foto: OLLE SPORRONG Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Hon säger att de jobbat med arbetsmiljön och att hon ”inte fått några starka signaler” om att det skulle råda en tystnads- och bestraffningskultur på Roks.

– Inte utöver att jag själv är här på dagarna och funderar och förstår vad det är som kan funka och inte funka. Och jag har ju sett att folk mått dåligt i omorganisationen. Det har jag sympatier för och tycker är tråkigt.

Samtidigt konstaterar hon att saker som en eventuell tystnadskultur kan existera bortom hennes insyn, eftersom hon inte har den typen av kontakt med kansliet att hon nödvändigtvis vet sådant.

Personer beskriver att det förekommit utfrysning och att det varit ”en kall och fientlig miljö” samt att man blivit nedbruten. Det är ganska allvarliga ord?

– I en omorganisation är det klart att folk mått dålig och kan uppleva utsatthet och press. Det är väl inget konstigt att en sådan stor förändring i en organisation skapar känslor som är svåra och också kan fortplanta sig i en personalgrupp.

I ett senare mejl förtydligar Jenny Westerstrand, som uppger att hon är stolt över det arbete som hon och de styrelser hon har lett åstadkommit, det hon vill ha sagt:

”Tre eniga styrelser har lagt tre år på att omorganisera denna arbetsplats. Tidsutdräkten och omkostnaderna i energi och har varit enorma. Vi skulle inte ha gjort detta om vi inte hade sett ett omfattande behov av att reformera organisationen. Mer än så kan jag inte kommentera”, skriver hon.

Roks nuvarande kanslichef säger att hon bara kan uttala sig om den tid hon själv varit anställd, vilket är ungefär ett år. Dessutom säger hon att hon inte kan säga något om sjukskrivningarna eftersom det är sekretess.

– Men vad jag vet har det varit ganska stor omsättning av personal under en ganska lång tid. Definitivt innan min tid, under Jennys tid, men också innan hennes tid.

Att det skulle råda en tystnads- och bestraffningskultur på Roks avfärdar hon bestämt. Åtminstone under hennes tid där, eftersom det bara är den hon kan yttra sig om.

– Det har diskuterats både högt och lågt och varit ett öppet klimat för att uttrycka sig i personalsammanhang.

Tidigare kanslichefen har tackat nej till att svara på frågor.

Facket: ”Finns en historia av mycket konflikter”

Hanna Järnemar från Akademikerförbundet SSR är sedan ungefär en månad tillbaka regionalt skyddsombud på Roks.

– Trots att jag inte är helt insatt i vad som hänt tidigare så har även jag fått en bild av att det finns en historia av ganska mycket konflikter och olika typer av brister i arbetsmiljön, säger hon.

Eftersom det i dagsläget är en sådan liten organisation kan hon inte riktigt gå in på hur arbetsmiljön ser ut nu.

– Det jag kan säga är att det finns brister att arbeta med och att jag verkligen hoppas att ledningen är villiga att ta itu med det här. Att man bjuder in oss i facket, och sina medarbetare, för att göra om och göra rätt.

– Vi från facket ska i alla fall göra allt som står i vår makt för att det ska bli en bra arbetsmiljö, för det är en fantastiskt viktig organisation som gör ett bra jobb på andra sätt.

LÄS MER: Hjälp för utsatta kvinnor under coronakrisen får kritik