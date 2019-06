Helene Trygg bor i det hus som är värst drabbat av den explosion som inträffat på fredagsmorgonen. Hennes lägenhet ligger på motsatt sida av den del där fasaden är delvis bortsprängd.

– Jag låg och sov och vaknade när jag hörde smällen. Jag trodde att det var åska först. Blomkrukorna åkte i golvet, säger hon.

Efter explosionen blev hon uppmanad att registrera sig som oskadd vid uppsamlingsplatsen.

Amanda Nyberg, 22 år, låg och sov i sin lägenhet i ett av husen vid explosionen när det smällde.

– Jag vaknade av att det var världens smäll. Mitt sovrumsfönster hade gått sönder så det var glassplitter i hela mitt rum. Jag var yrvaken och trodde att huset höll på att rasa, jag visste inte alls vad som hände. Jag sprang ut i trapphuset och kände att det rann i hela mitt ansikte, säger hon.

Amanda Nyberg såg sedan att hon fått glassplitter i ansiktet och att det rann blod från ett sår.

– En tjej tog med sig mig hem till henne och jag fick tvätta av blodet, säger hon och fortsätter:

– Det ser ut som en krigszon här. Det är helikoptrar i luften och det är avspärrat hur långt som helst.

Hon berättar också att det ringer lite i öronen efter den höga smällen. Amanda Nyberg och flera andra som skadats fördes till simhallen för att få vård.

– Det känns helt sanslöst att det händer i en relativt liten stad, där det inte brukar vara så mycket oroligheter. Jag är väldigt chockad.

”Sprang och letade upp min son”

Mica Vesterberg bor också i närheten. Hon var hemma ensam med sina två söner när det smällde.

– Jag satt i vardagsrummet med min yngre son och hörde bara en extremt smäll och vibrationer plus att två av mina fönsterrutor sprängdes, säger hon.

Hennes första reaktion var att springa och leta upp sin son, Vince, två år.

– Jag hittade honom i köket. När jag kom in dit grät Vince. Jag var väldigt chockad och han blev nog väldigt påverkad av hur jag betedde mig.

Mica Vesterberg, här med sonen Vince, var hemma med sina två söner när det smällde. Foto: Privat

Från fönstret ropade hon och frågade vad som hänt.

– Då sa de att det var en bomb, då var det bara att springa ut. Nu har jag åkt ifrån stan, jag vågar inte vara kvar och tänker inte åka tillbaka innan jag vet vad som hänt, säger hon.

Tankarna vad som kunnat ske om hon ställt babysittern med sonen Fred i på golvet, som hon först tänkt göra, maler.

– Då hade han fått glas på sig. Och min andra son går på dagiset som är precis där. Jag vill inte ens tänka tanken på vad som hänt om han varit där. Att han hade varit där utan mig och blivit rädd, då vet jag inte vad jag hade gjort.

Explosion i Linköping: ”Smällde till rejält”

Regina Järvikari bor i ett hus på samma gata. Hon satt i soffan och åt frukost när det exploderade.

– Jag kände bara en tryckvåg komma och rutorna gick sönder. Rutorna på balkongdörrarna har smällt in. Man blir ju chockad, man fattade inte vad som hände, säger hon.

Hon berättar att det i huset där hon bor bara är fönsterrutor som gått sönder, men att hon sett andra hus som är mer skadade.

– Alla balkonger är bortsprängda på ett hus och huset mitt emot vårt har inglasade balkonger och det är mycket rutor som smällt där.

Owe Gewecke som bor i närheten säger:

– Det var så att det skakade i hela kåken. Jag lättade en halvmeter, säger han och fortsätter:

– Balkongerna som ligger närmast är helt söndertrasade.

En annan som bor i närheten är Tim. Han stod på balkongen och hörde smällen, men såg inget.

– Det small så utav helvete. Det är bara glas på gatorna och i huset där det smällt har rutorna tryckts in. Det har kommit fler och fler ambulanser, jag vet inte riktigt hur allvarligt det är, säger han.

”Blev väldigt rädd”

Julia, 24, bor några hus bort från explosionen. Hon satt vid köksbordet när hon hörde en väldigt kraftig smäll.

– Det smällde till rejält. Jag kollade upp och såg att det rök en bit bort. Så gick jag ut och kikade lite men de har spärrat av här. Det är en hel del räddningstjänst. De försöker nog bara få utrymme att göra sitt arbete, säger hon.

Julia berättar att hon upplever det hela som väldigt obehagligt.

– Jag blev väldigt rädd. Det var en jättekraftig smäll, man blir orolig när huset skakar så mycket, säger hon.

Marcus Andersson bor i grannhuset.

– Jag hörde smällen, jag satt på jobbet. Det är några kilometer bort, så det var en jävla smäll. Sedan började det hagla in sms där folk frågade om jag lever. Nu försöker jag komma in i mitt hus men polisen släpper inte in mig. Det myllrar av uttryckningsfordon här.

– Det var jätteotäckt, det var en himla smäll, säger Åsa, 54, som bor i grannhuset.