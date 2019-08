Det är inte ovanligt att dykare och turister tar del av vithajarna på nära håll i Sydafrika med hjälp av en bur som sänks ner i havet.

Tjänsten erbjuds av många turistorganisationer som, liksom forskare, förbryllas av den tredje största hajartens frånvaro.

Shark Spotting Programme syftar till att varna simmare när en vithaj befinner sig i området och mellan åren 2010 och 2016 skickade man i genomsnitt ut 205 varningar per år i False Bay utanför Kapstaden.

Antalet vithajar i Sydafrika har rasat

Därefter har siffrorna rasat.

Under 2018 skickade man ut 50 varningar och under 2019 har inte en enda vithaj skymtats, skriver The Sun.

Raset förbryllar forskare som inte vet hur det kommer påverka ekosystemet.

– Ytterligare bevis på avsaknaden av dessa stora rovfiskar är avsaknaden av betmärken på döda valar som staden har samlat in från False Bay i år, säger kommunen i ett uttalande.

– Vi vet varken hur det påverkar ekosystemet eller dess orsak.

Teorin: Därför har vithajarna försvunnit

I lokala medier spekuleras det kring att späckhuggare, som kommit till False Bay, ligger bakom det dramatiska raset. En annan teori är överfiske av arter som hajar brukar äta.

Vithajar har över 300 tänder och med sitt luktsinne kan de känna doften av blod på upp till två kilometers avstånd. Hajarna kan också bli upp till sex meter stora, vilket gör den till i dag störst levande rovfisken och den tredje största hajarten.