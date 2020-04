Det är torsdag morgon och jag ger Isabelle, en av mina närmaste vänner, en djup och varm luftkram. Hon får några pussar på kinden också, på någon meters avstånd.

Isabelle slänger över ett par extranycklar till sin mammas lägenhet.

Den måste vädras ut, berättar hon. Doften av död är fortfarande alltför närvarande.

Vid lunchtid dagen före hittade Isabelle och dottern hennes mamma död på golvet, framför kylen. Högerarmen var utsträckt och stelheten hade redan satt in.

Isabelle och mamman hade inte träffat varandra på två dagar.

Förhoppningsvis hade covid-19 ingenting att göra med dödsorsaken för den diabetessjuka 76-åringen.

Ändå förändrar viruset allt för min vän och hennes familj.

– Vi satt och vakade med kroppen på golvet i hennes lägenhet ända till halv två i natt, berättar hon. Det var inte en ambulans utan begravningsentreprenörens anställda som kom efter de många och långa timmarnas väntan bredvid den bleka kroppen på golvet. Begravningsceremonin kommer att få hållas i ett krematorium utanför Paris, eftersom alla andra är fullbokade. Ceremonin begränsas till runt ett femtontal anhöriga, när man har räknat bort annan personal. Även det lär bli en begravning utan kramar.

Begravningsentreprenörerna har bråda dagar. De anhöriga hålls på avstånd. Foto: KRISTOFER SANDBERG ”Världens vackraste aveny” i Paris är en vy som förunnas få då nästan ingen bor här. Foto: KRISTOFER SANDBERG Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Frankrike går in i Fas 3

Liksom hela samhället i Frankrike går begravningsentreprenörerna på knäna under arbetsbördan. Covid-19 slukar alla resurser. Speciellt sedan den 14 mars då Frankrike officiellt gick in i fas 3 av epidemin. Över 8 000 fransmän har hittills dött av viruset, enligt John Hopkins statistik i USA. Samtidigt har ett par tusen liv kunnat räddas, tack vare isoleringen av miljoner invånare, enligt en studie från Imperial College i London.

– Vi arbetar hela tiden, säkert dubbelt så mycket som innan coronaviruset, säger Rosario Schillaci, som leder ett lag av kistbärare. De andra döda kommer i vanliga kistor. De som fått diagnosen covid-19, eller vid en stark misstanke om det, kommer i förseglade metallkistor, berättar han innan hela arbetslaget åker i väg med likbilen till en kyrka i förorten Saint Denis.

De som dör i covid-19 kommer i förseglade kistor, förklarar Rosario Schillaci. Foto: KRISTOFER SANDBERG

Ingen utom de som arbetar inom blåljusyrken, mat, apotek eller de mest nödvändiga yrkesgrupperna för rengöring och elförsörjning går längre till sina arbetsplatser. Poliser patrullerar på gator med makt att bötfälla den medborgare som utan goda skäl rör sig utomhus, speciellt mer än tusen meter från hemmet. Hundratusentals botlappar har redan skrivits ut.

Journalister får cirkulera med särskilt tillstånd.

Poliskåren kräver fler munskydd, men sådana saknas över hela landet. Foto: KRISTOFER SANDBERG

Efter att ha satt östra Frankrike på hårda prov dras nu Parisregionen in i det djupaste av coronavågen. Bilden av en våg är kanske inte den bästa.

Morgonkylan på paradavenyn Champs-Elysées känns bättre. Himlen är klar och våren är här men kylan går under huden. Fågelkvitter hörs återigen mellan Paris takåsar efter många år av tystnad.

Vi möter poliser som stoppar en bilist, en sjuksköterska som skyndar till jobbet och någon enstaka joggare som utnyttjar tillståndet att få lufta sig.

För en vältränad löpare är radien på en kilometer i kortaste laget, berättar företagaren Michel Rosilio. Tillsammans med sin vita hund Ooper springer han runt i Trocaderorondellen, med den magnifika och nästan folktomma vyn av Eiffeltornet i morgonljus.

– Det blir 65 varv i rondellen varje morgon, förklarar han.

Förr sprang Michel Rosilio i Boulogneparken. Nu blir det 65 varv i en rondell i stället. Alla parisare ska hålla sig inom en kilometer från hemmet. Foto: KRISTOFER SANDBERG

Det är vad som krävs för att få ned stressnivån över att ha ansvar för 28 anställda i en liten kedja av 15 frisörsalonger. När beskedet om Fas 3 kom hade Michel Rosilio några timmar på sig att stänga och lägga allt i malpåse. Ingen vet längre när – eller om –frisörsalongerna kommer att öppna igen. På sociala medier får parisare under tiden råd om hur de kan klippa håret själva.

På morgonen tvättar Anne-Lise Deboisrolin rent. På kvällen tar knarklangarna över i trappuppgången. Även deras arbete är i kris nuförtiden. Foto: KRISTOFER SANDBERG

Annie-Lise städar trappan där knarklagarna står

Långt från Trocaderos pampiga sekelskifteshus kämpar Hamid Mouhoub och hans kolleger i föreningen Cité S för att hålla råttorna stången under isoleringstiden. De klarvita höghusen i miljonprogrammet Villeneuve-la-Garenne, norr om Paris, genomgick en omfattade ansiktslyftning efter förortsupploppen 2005. Men trångboddheten är fortfarande densamma, med flera generationer som ofta delar samma lägenhet.

Till det kommer att många av invånarna har vanan att kasta ut mat och sopor genom fönstren.

– Nu under coronakrisen när många är hemma hela dagarna och lagar ännu mer mat, är det ännu värre. En del ställer bara sina sopor i hissen och räknar med att vi ska städa upp. Gör vi inte det så kommer råttorna med en gång, säger Hamid Mouhoub. Liksom sina kolleger bär han skyddshandskar och munskydd. Några av de få som håller rent och visar en genuin respekt för deras arbete är kvarterets knarklangare, förklarar Hamid Mouhoub.

De står i regel i den trappuppgång där fastighetsskötaren Anne-Lise Deboisrolin desinficerar knappar och dörrhandtag.

– Innan coronaisoleringen gjorde jag det varje dag, nu blir det ett par, tre gånger i veckan. Det klart att folk är oroliga här. Häromdagen dog en äldre i corona, berättar hon.

Lokalekonomin skakar i grundvalarna för de 6 000 invånarna. Knarklangarna får färre kunder. De mammor som tidigare brukade laga mat och sälja det svart vid lunchtid kring ringleden har också förlorat sina extrainkomster. Kvar är isolering och arbetslöshet.

– Många håller sig hemma på kvällen. Utom de unga som leker katt- och råtta med polisen som kommer för att kontrollera att isoleringen upprätthålls, säger lokalvårdaren Hamid Abdelhamid.

Han berättar hur stressen gör ont i magen varje dag han kommer hem och är rädd att smitta resten av familjen.

Isolering i hemmet innebär inte samma sak för alla parisare. Inklämda mellan ringleden och en kyrkogård lever ett hundratal romer – utan rinnande vatten. Foto: KRISTOFER SANDBERG

Ett område dit polisen sällan når med sina botlappar är den lilla stigen som är inklämd mellan ringleden och kyrkogården Gentilly i den södra delen av Paris innerstad. Här bor ett hundratal romer i små skjul av plankor och plast. De delar på ett läckande och stinkande utedass.

Det enda som Fas 3 har ändrat för dem är att de små flickorna som leker i leran inte längre får någon undervisning, berättar en kvinna som fruktar att vi som journalister är kontrollanter från myndigheterna.

De enda barn i Frankrike som i dag får undervisning på plats i skolan är de vars föräldrar arbetar inom blåljusyrken, som sjuksköterskor eller poliser.

Parisiskan Anne Perez, 28 år, är en av de som tar hand om deras förskolebarn:

– Det är inte lätt för barnen. De får ta mycket stress och oroande nyheter med sig från i hemmet. Vi försöker att avlasta dem så gott vi kan med roliga lekar. Det är inte alltid lätt att hitta på lekar där alla håller avstånd till varandra. Leksakerna spritar vi så ofta vi kan, förklarar Anne Perez.

Anne Perez volontärarbetar med att ta hand om blåljusyrkenas barn – de enda som fortfarande går i förskola. Foto: KRISTOFER SANDBERG

Det hindrar inte att även barnens föräldrar är i behov av avlastning.

– Från och med i morgon ska all vår personal här på intensivvården erbjudas avlastningssamtal med psykologer. Många av våra anställda är unga människor som efter en dag på jobbet reser hem till en liten lya där de är ensamma och inte har någon att tala med om vad de har upplevt under dagen, berättar Jean-Paul Mira, chef för intensiven på Cochinsjukhuset i Paris innerstad.

Han ser trött ut på skärmen under vårt videosamtal. Som varje dag har han gått upp i ottan, rest genom ett öde Paris och räknar med att arbeta på absolut maxkapacitet på sin avdelning.

Jean-Paul Mira kämpar varje dag för att hitta intensivvårdsplatser åt sina patienter, ibland långt ifrån Paris och till och med i utlandet. Foto: KRISTOFER SANDBERG

Frysen är full där hemma och barnen har professorn skickat ut från Paris för att under den här tiden gå helhjärtat inför arbetet. Arbetet handlar lika mycket om intensivvård som om logistik. Antalet patienter som tillfrisknar eller dör är än så länge långt under antalet som kommer in varje dag. Kapaciteten för intensivvård på hans sjukhus slår nu i taket.

– I morse lyckades vi skicka ett par patienter till Brest vid Atlantkusten med specialchartrade tåg. Andra ska skickas med flyg utomlands.

”Är Europa som Afrika?”

Orlyflygplatsen, den ena av Paris två stora internationella flygplatser, är helt stängd för reguljär trafik. Däremot evakuerar varje dag flygplan och helikoptrar Coronapatienter . Men om två sängar töms så fylls de med en gång, säger han trött.

Samtidigt kokar han av en återhållen ilska mot den Europeiska unionen – eller rättare: mot bristen på union i Europa.

– Se på våra vänner i Italien. De fick kalla in läkare från Kuba för att hjälpa dem. Från Kuba! Är Europa som Afrika? Det är ändå sorgligt. Vi har lyckats skapa samarbete för militärer och för företag, men för sjukvården är det var och för sin egen vinning. När ska vi få till ett ordentligt samarbete kring vården, säger chefen för intensivvårdsavdelningen.

”Det här är allvarligt”, säger poliserna som ser folkmängden i solen vid Port Royal i latinkvarteren. Foto: KRISTOFER SANDBERG

I likhet med alla andra vi samtalar med är han förundrad och förbluffad över den svenska modellen som bygger på tillit och uppmaningar, mer än på förbud och böter.

– Ni är mer glesbefolkade och har kanske en annan mentalitet, men det är ändå svårt att se hur det skulle fungera?

– Det vore både naivt och högmodigt om ni tror att ni inte också kommer att drabbas, säger Jean-Paul Mira.

Jean-Paul Mira, chef för intensiven på Cochinsjukhuset i Paris, upplever att länder har slutit sig i coronakrisen. Han vill se ett vårdsamarbete i Europa.

”Made in France”

Samma reaktion får vi från dem polispatrull som kontrollerar våra tillstånd vid Port Royal. Men runt oss går många parisare makligt i solen på boulevarden.

– Folk börjar släppa taget. Så fort solen sticker fram passar de på. Det är allvarligt, säger polisen till oss innan de går vidare för att kontrollera fler människor och deras skäl till att vara ute.

– Vårt avslappnande är covid-19:s bästa allierad, sa Frankrikes inrikesminister Christophe Castaner i en tv-intervju i söndags.

Han menade ändå att fransmännen överlag biter ihop och respekterar isoleringen.

Terrorhot, Gula västar, våldsamma generalstrejker och nu covid-19. Frankrikes polisfack menar att deras medlemmar är utmattade efter ett par intensiva år. Foto: KRISTOFER SANDBERG

Ansiktsmasker kan bli obligatoriska under en period den dag parisarna släpps ut på boulevarderna igen.

I Paris stadsbild ser man nu allt fler och fler ansiktsmasker, samtidigt som landets president Emmanuel Macron slår ett slag för ”Made in France”.

– Innan årsslutet ska vi ha uppnått en hel och fullständighet självständighet i tillverkningen av de här produkterna, sade Emmanuel Macron.

I väntan på det har regeringen satt upp en luftbro med Kina där några av världens största lastflyg ska gå i skytteltrafik med Kina. Frankrike har beställt en miljard ansiktsmasker.

Under tiden har en tidigare populär fransk produkt, en helt täckande ansiktsmask för semestersnorklande, har blivit en succévara för sjukhus i Frankrike, Italien och Spanien. Med hjälp av 3D-skrivare görs den lätt om till sjukhusutrustning åt patienter med andnöd. Sporttillverkaren Décathlon överlåter nu hela sitt lager av snorklingmaskerna åt sjukvården.

Även alkogel tillhör de produkter som parisarna kastade sig över redan i slutet av februari. De tog snabbt slut på många håll.

– I dag tillverkar vi vår egen alkogel. Som apotekare är vi ju ut bildade för det, säger Cecilia Courtinard, som arbetar på ett apotek i Villeneuve-la-Garenne.

Skydd av plexiglas och markeringar på golvet för att hålla avstånd hindrar inte allt fler kunder från att bli aggressiva mot apotekare, säger Cecilia Courtinard. Foto: KRISTOFER SANDBERG

Skyddad bakom plexiglas räcker hon fram en 40-kronors plastburk med en alkogel som är lite mer flytande än de vanliga modellerna. Både hon och kollegan berättar att stämningen ofta blir spänd på apoteket när kunderna inte får vad de har hoppats på.

Det bekräftar Carine Wolf-Thal, ordförande för den franska apotekarorganisationen, till tidningen Le Parisien. Antalet våldshandlingar, verbala förolämpningar och inbrott har ökat med 50-60 procent i apoteken de senaste veckorna.

Pandemin fick parisare att köpa lådvin

Aggressivitet är ingenting som vinhandlaren Hervé Donnadille har märkt av. I sin lilla vinbutik i östra Paris känner han mer än någonsin att han har ett samhällsuppdrag. I likhet med matbutiker och apotek tillåts han fortsätta sin verksamhet.

– I Frankrike är vin en så kallad prioriterad förnödenhet. Folk har behov av att koppla av med all stress kring epidemin. Men jag har märkt att de dricker annorlunda, säger han.

Hans kunder storhandlar för att undvika att gå ut för ofta.

– De har också börjat handla vin på box. Det är ett nytt fenomen. Vet ni vad det är, undrar han och förklarar det för många parisare nya fenomenet med att krana boxvin. Tidigare var det nästan bara vin på flaska som han sålde.

Vinhandlaren Hervé Donnadilles kunder bunkrar i stället för att köpa en flaska mot slutet på dagen. Nu börjar de köpa lådvin, vilket är nytt. Foto: KRISTOFER SANDBERG

På public service-radio ägnas under tiden specialsändningar om riskerna med alkoholism, det ökande antalet olyckorna i hemmet och våld mot kvinnor.

Samtidigt är det med uppgivenhet som miljoner parisare tvingas byta sina kaféterrasser i solen mot virtuella fördrinkar och kalas.

– Jag hade hellre träffat er i verkliga livet. Men det här blev ändå lite udda och minnesvärt på sitt sätt, säger Sophie Chirol som har samlat ett femtontal av sina närmaste runt datorskärmar för att skåla in sin födelsedag på avstånd.

De flesta har klätt upp sig till mötet vid skärmen. Tid för att stryka kläder saknas inte i isoleringen.

Efter en del sång, prat och skål i munnen på varandra, blandat med lite rosslande hosta från en av rutorna, avslutar hon kvällen med att dansa in sin födelsedag… tillsammans med familjen.

Andra upptäcker sina grannar i stället. Cyril Barthet är en av dem.

– I går hade vi en hel konsert mellan fönstren från olika hus mot gården. Det började med att vi satte upp en mailinglista där vi fick rösta om vad en granne som har trumpet skulle spela varje dag vid ett klockslag, förklarar han. Sedan spred det sig till fler instrument och fler grannar, förklarar Cyril.

Tiden mellan grannkonserterna och skypedrinkarna ägnar han åt att driva en av Paris budfirmor för bröd och croissanter.

Varje dag på exakt samma klockslag ekar en konsert mellan fönstren när kvarterets musiker samstämmer sina talanger. Foto: KRISTOFER SANDBERG

– Försäljningen går som tåget just nu, säger han. Förklaringen finns i att många parisare i isolering inte vill finna sig i vad Cyril Barthet ser som en skandal: att försäljningen av skivat, mjukt bröd påstås ha ökat med flera hundra procent.

– Därför ser många oss som räddningen. De får kvalitetsbröd levererat till dörren varje morgon, säger han.

Cyril Barthet berättar att en del människor har kritiserat honom för att utnyttja bud som utsätts för smittrisker när de cyklar runt. Entreprenören svarar med siffror på den kritiken:

– Ett av mina brödbud gör att 30 människor kan stanna inomhus i stället och inte sprida någon smitta vidare, säger han.

I likhet med vårdpersonal har buden och kassapersonal blivit något av Paris nya hjältar som håller hjulen i gång.

– När man har sprungit upp sex trappor utan hiss med ansiktsmasken på så blir det rätt jobbigt att andas. Etiketterna fastnar också i handskarna, säger budet Frédéric Fert innan han kastar sig vidare.

I matbutikerna är det en annan form av stress som kassörskorna hanterar. Allt fler arbetar bakom plastskynken med munskydd och ett enkelt hål för kreditkort. Men det lugnar inte kassörskan Fatou:

– Det känns nervöst. Familjen hemma är också rädda för att jag ska smitta dem, säger Fatou som arbetar i en butik rue Belleville.

Hur länge isoleringen kommer att pågå var den stora gissningsleken parisare i emellan under de första två veckorna.

Nu börjar det bli ett ämne som många hellre undviker eller skakar ifrån sig. Ingen vet. I regeringskretsar talar man om att skjuta upp lokalvalets andra omgång ännu en gång. Från midsommar till hösten. Och senatsvalet till kanske innan jul.

Inte ens de debattsugna parisarna finner längre någon glädje i gissningsleken.

Jakten på gott bröd för dagen engagerar dem mer.

Magnus Falkehed och Kristofer Sandberg på plats i Paris. Foto: KRISTOFER SANDBERG

