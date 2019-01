I de södra landskapen bör man se upp med regn, snö, blåst och snödrev på söndag kväll samt under måndagen och tisdagen.

Även i norra Götaland samt i södra och östra Svealand kan man träffas av ovädret som just nu är på väg över Atlanten. Möjligen även södra Norrland.

Se upp i trafiken

– Det är fortfarande lite oklart hur långt norrut det kommer att träffa. Men i södra Sverige är risken stor att det blir problem i trafiken. Måndag och tisdag är nog inte bästa dagarna att ge sig ut och resa, säger Tora Tomasdottir.

Sydsverige får faktiskt in ett lågtryck redan natten mot lördagen. Men det är mer beskedligt, enligt meteorologen.

Satellitbilden visar hur lågtrycken vandrar in från Atlanten på torsdagen. Foto: EUMETSAT

– Det kommer en del snö, kanske uppåt en decimeter, men det är mer ett vackert snöfall. Det som kommer sedan är mer problematiskt.

Snöovädret som det flaggas för drar in från väst under söndag eftermiddag/kväll och ligger kvar under måndagen och tisdagen.

Prognosen talar om över en decimeter snö med regninslag längst i söder.

Men det som kan krångla till det i trafiken är blåsten, tror Tora Tomasdottir.

– Det kommer att blåsta friskt, hårt eller mycket hårt i byarna, och då blir det snödrev och risk att det bildas snövallar på vägarna.

"Då kan det bli snorhalt"

Värst utsatta är vägarna i Halland, Skåne, Blekinge och södra Småland. Även Öland ligger i riskzonen.

Skräckscenariot är att snöfallet övergår i regn och att det sedan fryser på framåt tisdagen när ovädret dragit bort.

– Då kan det verkligen bli snorhalt och det gäller att vara försiktig. Man bör ha koll på vädervarningarna om man ska ge sig ut , säger Tora Tomasdottir.

I norra Norrland fortsätter däremot den lugna men bistert kalla väderleken med temperaturer ned mot minus 30 i de inre delarna av Norrbotten.