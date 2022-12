Vindkraftverk i brand – ”strålar av lågor”

Det var strax efter klockan 23 på onsdagskvällen som polisen i den tyska kommunen Losheim am See fick in larmet om branden vid vindkraftverket.

Totalt fick man in över 20 larmsamtal från vittnen som bevittnade lågorna, rapporterar tyska Bild.

Minst 40 styrkor från brandkåren larmades ut tillsammans med flera polispatruller.

Räddningsledaren Andreas Brausch uppger för Bild att man stängt av den intilliggande vägen L377 då bråte från rotorbladen slungats ut upprepade gånger.

– Vindhastigheter på 50 till 60 kilometer i timmen gör branden ännu farligare. Det gör att bråte kan slungas i väg långt, säger han till tidningen.

”Strålar av lågor”

Räddningstjänsten i den lilla tyska staden Saarland i Losheim am See publicerade en bild på det brinnande vindkraftverket på Twitter.

Bilden visar ett rött sken av glödande eld då ett av rotorbladen och motorhuset brinner.

Vittnen har hört höga smällar och sett strålar av lågor från vindkraftverket som är 100 meter högt.

– På grund av höjden kan vi inte göra något annat än att låta det brinna ner på ett kontrollerat sätt, säger Andreas Brausch.

Enligt polis och räddningstjänst har ingen person skadats i samband med branden.

