Varken Vilgot eller Linnea hade tidigare erfarenhet av att bygga något så stort som ett hus. Men det hindrade inte 20-åringarna.

I påskas köpte de en bil. En månad senare började de bygga, samtidigt som de läste på.

– Det blev väldigt mycket att googla. Det finns bra sajter som har väldigt ingående byggbeskrivningar. Sedan har vi varit aktiva på bygga hus-forum och ställt massor av frågor, säger Vilgot.

Målet var att ha någonstans att bo under universitetstiden. De visste att de ville äga bostaden själva, men att det fanns oklarheter om exakt var de skulle bo.

– Jag pluggar i Uppsala men var inte säker på om jag skulle komma in. Eftersom antagningsbeskedet kommer så sent kändes det skönt att ha boendet fixat, men att kunna flytta det om jag inte kom in, säger Linnea.

Linneas och Vilgots egenbyggda hus på hjul. Foto: Privat Huset har kök, badrum och ett loft med sovyta. Foto: Privat

De blev utmaningarna

Vilgot och Linnea tillbringade hela sommaren och därefter alla helger och vardagseftermiddagar med bygget.

Det mesta gick ”hyfsat bra”, säger de. Men det fanns också utmaningar, som att anpassa budgeten.

– Vi har köpt väldigt mycket second hand. Vi har letat på blocket efter fönster och sådant, säger Linnea.

– Sedan var det svårt att hitta en lämplig bil, vilket vi inte riktigt lyckades med. Vi måste byta bil till våren, till något som klarar mer vikt, tillägger Vilgot.

Ett annat huvudbry handlade om var de skulle parkera bostaden. Paret sökte hjälp i olika Uppsalagrupper på Facebook och fick i slutändan napp.

Nu står de vid en gård i Gamla Uppsala. Och för två veckor sedan kunde de flytta in på riktigt.

– Det känns bra. Man har någonstans att landa, säger Linnea.

Från köket ser Vilgot och Linnea ut över en äng. Foto: Privat Även sovrummet bjuder på vacker utsikt. Foto: Privat Vilgot och Linnea blev särskilt nöjda över antalet fönster och faktumet att de lyckades få till en luftig takhöjd. Foto: Privat

”En fantastisk utsikt”

Golvytan ligger på cirka 11 till 12 kvadratmeter och loftet tillför ytterligare fyra kvadratmeter. Inomhus finns de vanliga bekvämligheterna som kök, badrum och sovrum.

– Det är inte helt klart ännu. Vi har lite lister och sådant kvar inomhus. Men det är småsaker, säger Vilgot.

Absolut nöjdast är de med sina stora fönster och takhöjden som ger luft till hemmet.

– Vi har ett jättestort fönster på loftet. Där vi står nu är det en fantastisk utsikt. Det är verkligen toppen att man kan njuta av den när man inte har det så stort inomhus, säger Linnea.

Utsikten från bostaden, som nu står parkerad i Gamla Uppsala. Foto: Privat

