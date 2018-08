Den långvariga värmeböljan över södra halvan av Sverige ser ut att ge sig. Men det sker med en rejäl knall. Både i form av åska och hård blåst. Vilt sommarväder väntas på många håll i dag.

Blir rejäla åskknallar i Uppland

Det är ett lågtryck som rör sig upp över södra Norge för med sig hårda vindar, regn och åska.

En kraftig kallfront har under morgontimmarna dragit fram över delar av Götaland och den låg vid niotiden över Stockholmsområdet.

SMHI klass 1-varnade på morgonen för åska i Södermanlands län, Stockholm län och Uppsala län. Men den varningen nedgraderades senare då åskfronten försvagats över östra Svealand.

Enligt Johan Groth vid väderinstitutet Storm kan man dock förvänta sig ordentliga åskknallar i norra Uppland och ut mot Gävle under fredagsförmiddagen.

– Det smäller på rätt bra över norra Uppland ut mot Gävlekusten innan fronten drar ut över Bottenhavet. Sedan är det möjligt att det kan dyka upp någon ny åskby som aktiveras över östra Svealand under eftermiddagen, säger Groth.

Det är samtidigt fortsatt risk för skogsbränder i det här området, så räddningstjänsten kommer att vara på tårna.

Nu tycks det gå över till ett normalt svenskt sommarväder. Foto: TT

Vinden tilltar på Västkusten

I västra och södra Sverige kommer det att blåsa rejält under dagen. En kulingvarning är utfärdad för Kattegatt och Skagerrack, samt Bohuslän, Dalsland och på Vänern. Det är en nedgradering från den klass 2-varning som först utfärdades i området.

– Det är främst norra Västkusten som får det rejält blåsigt i dag. Vinden kommer att kulminera mitt på dagen, säger Johan Groth.

Färjerederiet Color Line har valt att ställa in sina turer mellan Strömstad och Sandefjord i Norge under större delen av dagen. Samtidigt ställer Västtrafik in tågen mellan Uddevalla och Strömstad på grund av risken för kraftiga vindbyar.

Slutet för värmeböljan

När lågtrycket passerar under fredag och lördag innebär det också slutet på värmeböljan. En övergång till mer normalt svenskt sensommarväder är att vänta.

– Det blir en rejäl dämpning i temperaturen. Vi kan säga hejdå till 30 grader och det är tveksamt om den värmen kommer tillbaka igen nu när vi är i mitten av augusti, förklarar Johan Groth.