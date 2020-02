Videon avslöjar: Pelosi förberedde sin protest

Varje år håller USA:s president ett tal om tillståndet i nationen, State of the Union-talet. Natten till den 5 februari höll Donald Trump sitt tredje. Efter talet rev representanthusets talman Nancy Pelosi sönder en kopia av presidentens tal.

I en video av talet kan man se att Nancy Pelosi förbereder papperna för sin protest. Under talet tar hon papprena från bordet och river små hack i papperskanterna innan hon lägger tillbaka dem.

Talet hölls i representanthuset och bakom presidenten satt vicepresident Mike Pence och talmannen Nancy Pelosi. Trump fick många applåder av republikanerna och Pence syntes ofta ställa sig upp, medan Pelosi satt kvar.

”Ett smutsigt tal”

Hon har tidigare kommenterat händelsen till New York Times.

– Det var det mest artiga att göra om man tar hänsyn till alternativen. Det var ett smutsigt tal, sa Pelosi strax efter, enligt New York Times.

Vid talets inledning valde Pelosi dessutom att hoppa över de annars brukliga orden ”jag har det stora privilegiet och den distinkta äran att presentera USA:s president”.

Något annat som uppmärksammats är att Donald Trump inte hälsade på Nancy Pelosi när hon sträckte fram handen innan talet.

Handlingen anmäls

Nu har republikanen Matt Gaetz lämnat in ett klagomål mot Nancy Pelosi, skriver New York Times. Han menar att hon kan ha brutit mot flera etiska regler även mot lagen. Han menar att hennes handling kan vara kriminell då man inte avsiktligt förstöra papper eller handlingar som lämnats in till på offentliga kontor.

LÄS MER: Kvinnornas starka budskap under talet

LÄS MER: 50 personer som Donald Trump har gett öknamn

Utrikesredaktören om frikännandet av Donald Trump