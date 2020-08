Video sprids på utmanaren – ber demonstranter ”sluta”

Svetlana Tichanovskaja var den främsta utmanaren till Belarus diktator Aleksandr Lukasjenkos i presidentvalet i söndags. Omfattande valfusk tros ha förekommit och Tichonovskaja utropade sig till segrare dagen efter, trots att Lukasjenko enligt officiella belarusiska siffror fick 80 procent av rösterna.

Under måndagen försvann Tichanovskaja plötsligt och gick under flera timmar inte att nå. I en intervju med Expressen säger Litauens utrikesminister Linas Linkevicius att hon under de timmar hon var försvunnen suttit gripen.

– Hon satt gripen i ungefär sju timmar. När någon är gripen så är man ju inte där frivilligt. Man kan dra sina slutsatser.

– Vi visste inte var hon var, och det var spänt hela natten. Hon ställdes inför valet att lämna landet eller att möta konsekvenserna som inte var så trevliga. Hon hade ett visum redan till Litauen och på det kan hon stanna här i ett år, säger Linkevicius.

Utrikesministern om videon: ”Gjordes när hon var gripen”

I en video som släpptes under tisdagseftermiddagen erkänner hon sig besegrad och uppmanar samtidigt alla att ”följa lagen”. En tydlig uppmaning riktad till folket som demonstrerar mot söndagens presidentval, som många menar var riggat.

I videon sitter en till synes uppgiven Tichanovskaja i en soffa och läser ett uttalande från ett papper:

– Ärade medborgare i Belarus. Jag, Svetlana Tichanovskaja, tackar för ert deltagande i presidentvalet. Folket i Belarus har gjort sitt val. Med tacksamhet och värme vänder jag mig till alla medborgare som har stöttat mig hela den här tiden. Belaruser, jag uppmanar er till förnuft och att följa lagen. Jag vill inte ha blod och våld. Jag ber er att inte stå emot polisen och att inte gå ut på torgen, för att inte utsätta era liv för fara. Ta hand om er och era nära.

Omfattande protester har brutit ut efter söndagens val. Minst en person uppges ha dödats och cirka 3 000 har gripits.

– Vi utgår från att den gjordes när hon var gripen. Den spelades i alla fall inte in i Litauen, säger Litauens utrikesminister.

Återförenad med sina barn i Litauen

Svetlana Tichonovskaja hade sedan tidigare sänt sina barn till grannlandet Litauen. Hon har nu återförenats med dem.

Den belarusiska oppositionsledaren hade också sällskap av sin kampanjchef Maria Moroz, som greps när hon anlände till Litauen. Maria Moroz hade gripits redan i lördags.

– Nu vilar hon ut. Vi får se vad hon kommer fram till. Vi pressar henne inte, säger Linkevicius.