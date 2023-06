Expressens nyhetsapp ger dig alla nyheter – ladda ned den här

Försvunna Titan • I söndags morse dök turistubåten Titan för att utforska Titanics vrak på 3 800 meters djup utanför Newfoundland. Ombord var fem personer. • Efter en timme och 45 minuters restid tappade farkosten kontakt med moderfartyget, som den är beroende av för navigering. Nu kämpar räddningsteam mot klockan för att hitta Titan i Atlanten. • Syret väntas räcka i 96 timmar och ta slut 13.08 svensk tid på torsdag. • Farkosten förseglas utifrån, så även om den kommit till ytan kan personerna ombord inte ta sig ut själva. • Med i farkosten var grundaren till ubåtsföretaget, en brittisk miljardär, en fransk utforskare, samt två personer från Pakistans rikaste familj. Den yngste är 19 år gammal. Turerna ner till Titanic kostar upp till 250 000 dollar (drygt 2,6 miljoner kronor) per person och tar i vanliga fall runt åtta timmar. Visa mer

Klockan 13.08 svensk tid. Då hade fönstret på 96 timmar nåtts och det extra syre som fanns för nödsituationer i ubåten beräknas vara slut.

En massiv sökoperation pågår nu för att hitta den försvunna farkosten, inklusive en internationell flotta av fartyg med specialiserad utrustning och tekniska experter.

Ytsökningen efter OceanGates Titan har utökats och är nu dubbelt så stor som den amerikanska delstaten Connecticut. Sökningen under ytan är fyra kilometer djup.

Bland annat har ett Royal Canadian Airforce-plan kommit till det utökade sökområdet.

Men all utrustning – som potentiellt skulle kunna få upp Titan – är inte på plats än, timmar innan syret väntas ta slut.

Havsutforskaren Tom Dettweiler säger till CNN att det är en enorm ansträngning att flytta all tung utrustning som behövs. Något som tar tid.

– Allt är väldigt stort, väldigt tungt, det måste flygas upp i fraktflygplan. Sedan måste detta enorma maskineri lyftas ombord och säkras på däck, säger Dettweiler, en havsoperations- och ingenjörskonsult som ledde den expedition som upptäckte Titanic-vraket 1985.

Vid lunchtid i dag kom den franska djuphavsrobot Victor 6000 fram till sökplatsen med det franska forskningsfartyget Atalante, skriver TT. Roboten är nu ovanför Titanics vrak. Roboten kan enligt uppgifter gå ned på 6000 meters djup och kan därmed nå Titanic som ligger på 3800 meters avstånd. Nu består svårigheten i att lokalisera ubåten på havsdjupet.

”Tror inte ljudet är från dem”

Under tisdagen hördes ljud under ytan med ett intervall på 30 minuter. Enligt den amerikanska kustbevakningen har fler ljud hörts under onsdagen.

Var ljuden kommer ifrån är oklart, men räddningsteam letar i området. Tidigare kärnubåtsbefälhavare vid amerikanska flottan, David Marquet, varnar för att ljuden kanske inte kommer från Titan.

– Jag tror inte att ljudet är från dem, det kan vara naturliga ljud. Vi hörde ljudet och sedan kom flera fartyg kom in i området, då hörde vi mer ljud och jag tror inte att det är en slump, säger han till BBC.

David Marquet tror att chansen för överlevnad för de ombord är liten, men har stigit något eftersom utrustningen som behövs för att lyfta farkosten nu är på väg till området.

– Det kommer att vara desperat nära eftersom de måste hittas innan dess, tillägger han.

Experter analyserar ljudet.

Den så kallade turistubåten är en typ av undervattensfarkost och är är beroende av ett fartyg ovan ytan släpper ned och tar upp den ur vattnet och guidar den under ytan. Foto: EYEPRESS NEWS/SHUTTERSTOCK / SHUTTERSTOCK EDITORIAL/IBL

Så kan Titan tas up

Vad som hänt med Titan är väldigt oklart. Vissa experter tror att vatten läckt in, vilket skulle innebära en snabb och direkt död för passagerarna. Bland annat har svenska Bo Rask, tidigare ubåtschef vid Kungliga Örlogsmannasällskapet, sagt att hans bedömning dessvärre är att ubåten imploderat och ligger på botten som en tillplattad ölburk.

Men om ubåten hittas intakt finns det en plan för att föra upp Titan till ytan.

Det ska göras med hjälp av Flyaway Deep Ocean Salvage System (Fadoss), som används av den amerikanska flottan.

Det finns en Fadoss för närvarande på St John's och väntar på en tillgänglig ROV (fjärrstyrd fordon) så att den kan sättas in i sökområdet.

En tjänsteman i den amerikanska marinen sa att lyftsystemet fungerar genom att ena änden är svetsad på däcket på ett fartyg binds den andra änden av linjen till en ROV, som dyker ner i havets djup och fäster vajern i farkosten.

Flyaway Deep Ocean Salvage System (Fadoss) ska få upp ubåten om den hittas. Foto: NAVSEA/ MEGA / GLOAD 1.0.0.53

Tar troligen timmar

Vajrarna är stark nog att lyfta 27 000 kilo och den kan gå så långt ner som 6 096 meter i havet.

Enligt arrangören OceanGates hemsida tar det Titan runt två timmar att komma tillbaka till ytan från vraket av Titanic.

Om ubåten skulle hittas kommer det ta tid att få upp den till ytan – och det finns ingen chans att få in syre till besättningen under tiden, enligt havsutforskaren Tom Dettweiler.

– Det finns verkligen inget sätt att få in syre på det djupet. Det finns ingen penetration eller något liknande som tillåter syre att matas in till ubåten.

– Det man får göra är att föra upp farkosten så snabbt som möjligt och sedan öppna luckan för att nå passagerarna. Tyvärr kan det inte föras upp så snabbt när det är på ena änden av en kabel och beroende av hastigheten på en vinsch för att få upp den. Vi pratar troligen om för att få upp den.

Inte en exakt tid

En före detta dykare i den amerikanska flottan säger till BBC att det fortfarande finns anledning att vara hoppfull och att räddningsuppdraget inte kommer sluta när det gått 96 timmar.

– Alla är fokuserade på 96-timmarsfönstret, men det är inte en exakt, precis siffra och jag vet att sökteamen inte fokuserar på siffran, säger kapten Bobbie Scholley.

– Det här kommer fortsätta att vara ett räddningsuppdrag även efter att vi nått den siffran, om vi går över den, så det ger mig också hopp.

Kustbevakningen är fortfarande är i sök- och räddningsläge och talespersoner säger att de fortfarande är hoppfulla att de fem personerna ombord på ubåten kommer att hittas.

