Vid gränsövergången sover människor i bilar, det är långa, långa köer och folk försöker ta sig ut till fots, med egen bil och genom att lifta.

Kilometer efter kilometer med bilar, i dem ofta hela familjer. Så var det på ukrainska sidan från gränsstationen i Medyka och sannolikt likadant på flera andra ställen runtom i Ukraina till de andra grannländerna.

Enligt Polens inrikesminister Pawel Szefernaker promenerade 5 000 personer in i Polen bara under två timmar på lördagsmorgonen.

Minst 100 000 på flykt

Minst 100 000 människor är på flykt från Ukraina, FN menar att det kan bli så många som fem miljoner. Det är i paritet med flyktingvågorna under andra världskriget.

Det skapar kilometerlånga köer ut från Ukraina vid gränsövergångarna.

På andra sidan – i Polen – väntar oroliga anhöriga på sina nära och kära som vissa av dem kört i dagar för att möta dem.

På den polska sidan av gränsen väntar människor på vänner och familj från Ukraina. Foto: LISA MATTISSON Minst 100 000 människor är på flykt från Ukraina, FN menar att det kan bli så många som fem miljoner. Det är i paritet med flyktingvågorna under andra världskriget. Foto: LISA MATTISSON Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Köerna på den ukrainska sidan ringlar sig i flera mil. Foto: LISA MATTISSON Enligt Polens inrikesminister promenerade 5 000 personer in i Polen under bara två timmar på lördagsmorgonen. Här en gränspassage från Ukraina. Foto: LISA MATTISSON Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Vid 21-tiden på lördagskvällen stod hundratals människor samlade i bilar på gränsövergången i Korczowa och väntade på ankommande. Samma sak vid Hrebenne och Medyka.

I Korczowa vid 20-tiden på lördagskvällen vid vägkanten har frivilliga byggt upp en station med vattenflaskor och förnödenheter. Små barn sitter invirade i filtar med trötta ögon, en liten flicka har fått en stor nalle med lapparna kvar. Den civila kraftsamlingen i Polen är stor och mängder av människor koordinerar hjälp i olika Facebookgrupper.

Väl över gränsen börjar jakten på någonstans att sova. Hotellen är överfulla. Foto: LISA MATTISSON

Sover i bilar

Några kilometer därifrån – vid det dygnet runt-öppna gränshotellet – kommer och går människor hela tiden. De serverar stora grekiska sallader och polsk husmanskost. På den stora parkeringen sover folk i sina bilar eller slökollar på mobilen. En del av dem har precis kommit över gränsen och kan andas ut en stund över att vara utanför Ukraina. Sedan börjar jakten på en sovplats när hotellen är överfulla.

Petra Subrtova hennes son Matej Subrt väntar på en väns släktingar som inte kommer över från Ukraina. Foto: Lisa Mattisson

Petra Subrtova, 46, och och hennes son Matej Subrt, 19, har suttit här till och från sen i fredags. De har kört från Prag. Hon följer med som chaufför åt sin vän som har sina släktingar i en bil bara 3 km härifrån, på ukrainska sidan. De berättar att släktingarna suttit i en bil på väg från Kiev sedan invasionen i torsdags. Bilköerna är långa och rör sig knappt.

– Andra bilar tränger sig före så kön rör sig ingenting. De är tre släktingar, över 70 år och ett litet barn, så det är tufft för dem, säger Petra Subrtova.

Hon fortsätter:

– Igår kväll trodde vi att vi skulle vara hemma vid den här tiden. Nu sitter vi här fortfarande. Men vi stannar tills vi har dem här hos oss, för det har vi lovat. Vi har med oss sovsäckar.

Människor samlas vid ett växelkontor på den ukrainska sidan. Foto: LISA MATTISSON Vid ett växelkontor på den ukrainska sidan. Foto: LISA MATTISSON Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Gränsen stängd

Vi befinner oss på gränsövergången runt två timmar från Lviv där folk står och väntar på sina nära och kära som ska komma över från Ukraina. Det kom precis en buss in från den ukrainska sidan. Folk rusar fram för att se om just deras familjemedlemmar är på den.

Flera stora bussar står parkerade framme vid gränsen i Korczowa. Två av dem är skyltade till Lviv så vi går på. Det är en buss som egentligen går i reguljärtrafik mellan Lviv och Wien, nu har det i stället blivit en buss som fraktar förnödenheter och människor som behöver lämna Ukraina. Nu ska den in och fylls allt eftersom med människor som också av olika anledningar vill ta sig in till Ukraina. Gränsen är stängd vid denna övergång, meddelar vakterna. Istället kör bussen till Medyka. Grinden öppnas och vid 02.30 kommer en barsk gränsvakt och samlar ihop allas pass. Bussen vinkas igenom och kommer in på ukrainskt territorium.

Chauffören kör egentligen turistbuss. Nu ska han hjälpa till att köra kvinnor och barn från ukrainska Lviv. Foto: LISA MATTISSON

Varnar för fara

Inne i hallen där passen kontrolleras sitter kvinnor med sina barn tätt omvirade i fleecefiltar. Utanför i kön till kuren där de visar sina pass: Unga kvinnor i sneakers och bleka ansikten, klockan är strax innan fyra på morgonen. Efter sig drar de kabinväskor.

En växelkur lyser i mörkret med sina kurser.

– Egentligen kör jag turistbuss runtom i Europa. Nu hjälper vi till att köra kvinnor och barn, säger chauffören.

Vid nästa stopp går alla män av. De börjar lasta ut kartonger med blöjor, vatten och förnödenheter. I mörkret springer männen in med allt i en byggnad. Där inne sitter många äldre som sökt skydd under natten. En äldre kvinna sitter bara och stirrar rakt framför sig.

Innan vi kommer in i staden Lviv passerar vi ett stort väghinder, en lägereld och varningsskylt som det står DANGER på.

Se något mer:

Vlada vaknade av kriget: ”Jag vill inte dö”

Invånarna i Ukraina tvingas förklara krigets verklighet för sina barn.

LÄS MER: Därför attackerar Ryssland Ukraina