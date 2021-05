”Vi ser fram emot att kunna njuta av livet”

Den långa sandstranden är full av folk. Det kryllar av barn och ungdomar som badar. Stora familjer sitter under parasoller, de pratar, skrattar – och äter.

Stranden är ett andningshål för människorna i Gaza. Livet är tungt och fattigt även när det inte rasar ett krig. De har ont om pengar, men solen, sanden och de salta vågorna är gratis.

– Vi går ofta till stranden, men under kriget var det omöjligt. Barnen levde under sådant tryck under krigsdagarna. Nu måste de få slippa pressen och göra något de tycker om, säger Majdal Abu Shareth, 28.

– Barnen behöver lite rekreation efter att ha sett all förstörelse. Det har varit pressat så så länge, först coronan, nu kriget, säger hon.

Hennes tre barn Danya, 9, Izzat, 8, och Rafaht, 3, tillbringar mesta tiden i vattnet, medan mamman övervakar från land. Hon berättar att hon kom till Gaza för två år sedan efter att ha tidigare bott i Libyen – där hennes man försvann i kriget.

Vapenvilan håller sedan natten till fredagen, gatu- och strandlivet är i full gång. Strandkaféerna är fullsatta, människor sitter där till sent på kvällen. Men på just den här stranden äter de flesta medhavd matsäck.

– Först och främst hoppas jag att alla som skadades under kriget ska återhämta sig, jag ber Gud välsigna dem. Barnen och vi alla levde under hård press under kriget. Så det känns bra att kunna ta dem till stranden igen, säger Bahgat Abu Riala, 59, fembarnspappa och målare.

– Det här är vår favoritplats. Vi kommer ofta hit, tar med mat och umgås. Jag önskar fred och ett bättre liv för alla. Kristna, muslimer, judar, säger han.

Bahgat Abu Riala. Till vänster sondottern Rahaf, 10. I handduken dotterdottern Jawhara, 2. Foto: Salah Abbas

Barn, barnbarn, sammanlagt ett 20-tal personer i hans familj sitter under färgglada parasoller. De har dukat upp en måltid. De minsta barnen springer mellan borden. Dotterdottern Jawhara, 2, är blåfrusen, hon har varit länge i vattnet.

– Jag är glad att vara här på stranden igen, säger sondottern Rahaf, 10.

Stranden är nästan den enda rekreationsplatsen för barnen i Gaza, så föräldrar tar med dem dit där de kan bada och leka i sanden.

– Barnen har ingenstans att gå, det finns nästan inga lekplatser. Stranden är gratis och ger rekreation, säger Momen Yaghi, som arbetar med barns psykiska hälsa i Gaza.

– Minst 90 procent av barnen i Gaza har minst ett problem med sin psykiska hälsa på grund av krig och blockad. Inte minst av den anledningen är det viktigt med tillgång till stranden, säger han.

Också fembarnspappan Khaled Abu Shareth, 55, sitter med sin familj under parasoll i eftermiddagssolen. Som alla andra förklarar han att det är viktigt för barnen att så snabbt som möjligt kunna leva normalt igen.

– Vi är glada över att kunna gå till stranden igen. Det är första gången i sommar. Först var det ramadan, då gick vi inte hit, och sen kom kriget, säger han och fortsätter:

– Vi ser fram mot att kunna njuta av livet igen. Under elva dagar hörde barnen bara ljudet av bomber, plan och drönare. De gillar stranden och är glada över att vara här.

