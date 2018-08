Linda, 39, och familjen från Tyresö hade bokat en stuga ute på Finnhamn, i Stockholms skärgård, ett par dagar.

Barnen var med, och hundarna Daisy och Ozzy likaså.

Efter att familjen anlänt till ön tog man en promenad ner till stranden, där hundarna fick plaska lite i skärgårdsvattnet.

– Men det tog väl kanske 20 minuter och sedan blev min ena hund, Daisy, jättesjuk. Hon började kräkas och ville inte gå. Det första jag tänkte var att det var värmen, att hon fått värmeslag, säger Linda och fortsätter:

– Sedan ramlade hon bara ihop på marken, och då blev vi jätterädda. Vad händer? Då öppnade jag hennes mun och såg att tandköttet var helt vitt, och tungan var helt vitgrå. Då förstod vi att något var riktigt, riktigt fel. Då blev det panik i familjen och alla blev rädda.

Det visade sig att Daisy, en blandras mellan fransk bulldogg och mops, råkat ut för giftiga alger. Det trots att inga varningsskyltar satt uppe, och det trots att Linda är medveten om farorna och därför hade kontrollerat vattnet innan.

– Jag är väldigt noga med att se till att hundarna har det säkert och bra. Vi tittade väldigt noga i vattnet först. Vattnet var helt klart och man såg botten tydligt. Och hundarna fick bara plaska lite i strandkanten, säger hon.

Daisy fick känna på vattnet. Foto: instagram.com/frugs_of_sweden/

Fick en timme på sig

I det läget blev det bråttom.

Familjen ringde en veterinär.

– De misstänkte algförgiftning. Och de sa att ”ni måste komma in nu, ni har en timme på er att komma in, ni måste komma in fort, fort, fort”.

Samtidigt befann sig familjen på Finnhamn, flera timmars båtresa från fastlandet.

Till slut lyckades man få tag i en skärgårdstaxi, där ägarna själva var hundägare och insåg allvaret. Väl på taxibåten fick familjen hjälp att ordna så att ännu en taxi mötte upp dem väl på land. Sedan körde man raka spåret till veterinärmottagningen.

– Hon fick flytande kol, mot förgiftning, och de tog en massa blodprover. De sa att hon hade tur som klarade sig. Det hade lika gärna kunnat vara så att hon dött där ute på Finnhamn, och de trodde nästan inte att vi skulle klara oss in. Vi hade väldig tur, säger Linda.

”Otäckt att det gick så snabbt”

Trots att familjen hade god koll på vattnet, och visste vad de skulle kolla efter för att vara på den säkra sidan, så lurade alltså faran i vattnet.

Algblomningen har varit synnerligen aggressiv i år.

– Att hon blev så snabbt sjukt var otäckt. Att det kan gå från att man har roligt och leker i vattnet, till att man är nära döden... på bara 20 minuter. Det var jätteläskigt, säger Linda.

Hon har ett tips till andra hundägare som planerar att vistas ute i skärgården, eller vid vatten långt från lämplig sjukvård:

– Handlar det om en människa kan man ringa 112 och få hjälp, men vad gör man när det är ett djur? Det var det som var läskigt. Men det var skönt att det fanns en skärgårdstaxi. Det är ett tips till alla andra hundägare, att ta reda på sådana nummer och liknande innan man ger sig ut i skärgården. För det är svårt när det är djur som blir sjuka, man blir lite hjälplös, säger hon.

Daisy och Ozzy trivs i naturen, vilket man märker om man kikar på deras gemensamma Instagramsida. Men något bad har det inte blivit sedan doppet i skärgården.

– Varken i sjö eller hav, det har vi inte vågat, säger Linda, som inte vill att vi skriver ut hennes efternamn.