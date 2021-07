Verklighetens ”Wolf of Wall street” – så ser hans liv ut nu

Jordan Belfort, 55, har varit drogfri och nykter i 24 år.

Inga fler lyxyachter, och inga fler privatplan – hävdar han åtminstone.

Prostituerade, de vilda festerna och drogerna är samtidigt utbytta mot en betydligt mer hälsosam och sund livsstil. Under en intervju med The Times dricker den dömde finansmannen en smoothie av choklad och vanilj.

– Jag går på en ketodiet. Det är choklad och vanilj men inga kolhydrater. Jag behöver inte gå ner i vikt, jag vill bara vara hälsosam, säger han i intervjun.

Så ser livet ut för Jordan Belfort nu – han som också kallas för ”verklighetens Wolf of Wall street” efter att ha skrivit den självbiografi som sedermera blev en femfaldigt Oscarsnominerad film med Leonardo di Caprio i huvudrollen.

– Jag är väldigt tråkig nu för tiden, säger han i en lång intervju med brittiska The Times.

Ur ”The wolf of Wall street”. Foto: MARY CYBULSKI / STELLA PICTURES / LFI/PHOTOSHOT B4413

Jordan Belfort har bytt Wall street mot investeringar i fastigheter, blockchainteknologi och e-sport. Han jobbar dessutom som mental coach och inspirationsföreläsare, samt driver podcasten ”The wolf’s den”. Och ser sig numera som en av ”de goda”.

– Jag har inte riktigt det där Wall street-tänket längre, där någon måste vinna och någon måste förlora. Jag skulle aldrig ingå i transaktioner som skulle skada en annan människa. Jag vägrar att göra det. Det kanske låter som skitsnack, men det är sant, säger han till The Times.

”Jag gjorde misstag”

Det var i slutet av 1980-talet som Jordan Belfort startade mäklarhuset Stratton Oakmont, som kom att manipulera aktiehandel och lura många aktieägare på pengar. Bolagets strategi gick ut på att aktiemäklare drev upp kurserna i små börsbolag, som Jordan Belfort sedan sålde ut sina aktier i. Strategin kallas ”pump and dump”.

Jordan Belfort blev rik på kuppen.

Riktigt rik.

Vid ett tillfälle tjänade han 12 miljoner dollar – 102 miljoner svenska kronor – på bara tre minuter.

Men han kom att dömas för bedrägeri och pengatvätt runt millenieskiftet och hamnade i fängelse, där han också skrev sina memoarer, grunden till filmen ”The wolf of Wall street” som kom 2013.

Leonardo di Caprio som Jordan Belfort i ”Wolf of wall street”. Foto: MARY CYBULSKI / AP PARAMOUNT PICTURES

Jordan Belfort dömdes till fyra års fängelse men släpptes ut redan efter 22 månader efter att han gått med på att hjälpa myndigheterna och ange personer han tidigare arbetat med.

– Jag gjorde misstag och mådde alltid väldigt dåligt för det. Det gör jag fortfarande, litegrann, säger han till The Times.

Tackade nej till 300 miljoner

Enligt Jordan Belfort själv hoppas han få en egen tv-serie om finansvärlden på Discovery+ inom kort. Han har även en ny bok, en Broadwaymusikal baserad på ”The wolf of wall street” och, eventuellt, en tv-serie på gång.

Nyligen blev Jordan Belfort erbjuden chansen att sätta sitt namn på ett tv-spel om ”The wolf of Wall street”, men investerarna bakom spelet ändrade sig och ville i stället döpa en ny kryptovaluta efter finansmannen. Då sade Jordan Belfort bestämt nej. En del av hans nya jag, menar Jordan Belfort själv, där han tillhör den ”goda” sidan.

– Det hade gett mig 300-350 miljoner kronor, men nej. När du jobbar med kryptovalutor kommer folk att bli lurade på pengar, säger han till The Times.

En annan twist i historien om Jordan Belfort – verklighetens Wolf of Wall street – är att han numera bor 270 meter från Leonardo di Caprio, skådespelaren som porträtterade honom i den Oscarsnominerade filmen.

– Ah, men vi springer inte direkt in i varandra, men vi är fortfarande vänner. Jag kollade igenom tv-kanalerna häromdagen och ”Titanic” gick. Fan, han ser verkligen bra ut. Jag hade tur, säger han skämtsamt till The Times.

Betalar tillbaka pengar varje månad

I dag uppges Jordan Belforts tillgångar uppgå till drygt 860 miljoner kronor, enligt Robb Report.

På senare år har inkomsterna sinat en del, även om Jordan Belfort fortfarande lever ett liv i lyx, med fina bilar, dyr konst och dyra bostäder.

Enligt en artikel i brittiska Times, daterad i mars i år, går en ”bit” av Jordan Belfort inkomster varje månad till att betala tillbaka pengar till de som föll offer för hans bedrägerier.

Men det har inte alltid varit så, menar andra.

När den dömde finansmannen släpptes ut ur fängelset var dealen att han över tid skulle betala tillbaka de 970 miljoner kronor som Jordan Belfort var skyldig de investerare han lurade på 1990-talet. Närmare bestämt: 50 procent av hans årliga inkomster skulle öronmärkas. 970 miljoner kronor motsvarar vad Jordan Belfort tjänade per år under mitten av 2010-talet. Han cashade bland annat in motsvarande 300 000 kronor per uppdrag som inspirationsföreläsare och får fortfarande pengar från böckerna och filmen om ”The wolf of wall street”.

– Jag vill betala tillbaka alla som jag är skyldig pengar. Det är en moralisk skyldighet. Jag vill ha den allra bästa upprättelsen, sa Jordan Belfort i en intervju med New York Post 2017.

Men i samma artikel berättade ett av offren, Alfred Vitt, att betalningarna från Jordan Belfort hade slutat att komma.

– Jag förlorade 2,1 miljoner kronor och fick tillbaka en bråkdel av det. Meningen är att vi ska få något varje månad från Belfort. Jag har inte fått något de senaste sex-åtta månaderna, sa Alfred Vitt då.

Jordan Belfort har hittat kärleken igen

2005 lämnade Jordan Belforts hustru, modellen Nadine Caridi, in en skilsmässoansökan och hävdade samtidigt att finansmannen våldfört sig på henne.

Jordan Belforts exfru bor numera i Los Angeles där hon arbetar som psykoterapeut och hjälper kvinnor som har råkat illa ut av män. På sin hemsida skriver Nadine Caridi de facto att hon vet vad hon pratar om ”på grund av mitt äktenskap med Jordan Belfort”.

Finansmannen själv hittade kärleken igen 2019:

Den argentinska modellen och skådespelaren Cristina Invernizzi – som är betydligt yngre än Jordan Belfort – och som han numera även är förlovad med.

Huruvida Jordan Belforts nya, lugnare liv har potential till att bli film återstår att se. Men den dömde finansmannen säger själv till The Times:

– Jag tvivlar på det. Leoardo di Caprio sa till mig: ”Jordan, du lever ett väldigt bra och genuint liv nu. Folk föredrar att titta på det mer smärtsamma i stället.