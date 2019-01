De senaste dagarna har varit dramatiska. I huvudstaden Caracas och runtom i Venezuela rapporteras minst 26 döda rapporteras efter massprotesterna mot president Maduro enligt nyhetsbyrån AFP.

Han anklagas för valfusk men lät sig nyligen sväras in för en ny mandatperiod.

Källa: Tagit in paramilitär vaktstyrka

Nicolás Maduro, 56, förnekar fusk. Allt är legitimt, 68 av procent av väljarna röstade på honom, förklarade han i ett tv-tal, klädd i kostym med ett färgstarkt ordensband.

Då utbröt kaos. De senaste dagarna har tiotusentals människor demonstrerat – både för och emot Maduro. En revolt bland soldater slogs ner i närheten av presidentpalatset i Caracas i måndags. 27 soldater greps efteråt.

Presidenten ska nu ha hyrt in en privat paramilitär styrka, legoknektar som tidigare anlitats för hemliga uppdrag av Ryssland. Detta uppger källor för Reuters. Styrkan flögs in i veckan via Kuba för att komplettera skyddet av Maduro, enligt nyhetsbyrån.

Den 23 januari, i onsdags, utropade sig oppositionsledaren Juan Guaidó till president tills nya val kan hållas. Resultat: nya kravaller.

Guaidó fick stöd av Brasilien, Kanada, Chile, Colombia, Peru och flera andra länder. EU efterlyser fria val i Venezuela.

USA går snabbt ut och erkänner Guaidó som Venezuelas nye president. Maduro blir ursinning och beslutar att kasta ut alla amerikanska diplomater och bryta de diplomatiska förbindelserna.

Reaktionen från Vita huset är iskall.

– USA ser inte Maduros regim som Venezuelas regering. I och med det anser vi inte heller att president Nicolás Maduro har någon laglig rätt att bryta diplomatiska band, säger utrikesminister Mike Pompeo i ett svar på Venezuelas raseri.

Fler länder har sedan gett sitt stöd till oppositionsledaren, bland annat Storbritannien. Sveriges utrikesminister Margot Wallström vill däremot inte kommentera till hur Sverige ställer sig angående Guaidó som tillfällig president.

– Folkrättsligt erkänner man stater och inte en person, säger Wallström till Sveriges Radio Ekot och tillägger:

– Man hoppas och önskar att det blir en fredlig process hädanefter.

Utmanaren. Oppositionsledaren Juan Guaidó utropade sig själv till tillfällig president. Foto: MIGUEL GUITéRREZ / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Internationellt är det främst Ryssland, Kuba och Bolivia som backar Maduro, liksom Turkiets president RecepTayyip Erdogan.

Internt har Maduro fortfarande stöd av militären och högsta domstolen vilket beskrivs som hans livlina. Bland befolkningen är missnöjet stort med hur landet skötts under delar av 2000-talet.

Landet befinner sig i en avgrundsdjup ekonomisk kris med hyperinflation och brist på det mesta. Mat, mediciner och arbete. Folk svälter och många har försökt fly till grannländerna Colombia och Brasilien.

Fyktingar från Venezuela försöker få hjälp i grannlandet Brasilien. Foto: JOEDSON ALVES / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

1998 valdes Hugo Chavez, ledare för Venezuelas förenade socialistiska parti, till president. Landet hade stark ekonomi tack vare stora oljetillgångar. Chavez förstatligade oljesektorn vilkjet fick bjässar som Exxon Mobil att lämna landet.

Chavez införde samtidigt reformer som fri sjukvård och subventioner på mat och bostäder och blev mycket populär. Målet var att göra Venezuela till en socialistisk stat i Simón Bolivars anda.

Socialisten Hugo Chavez var Venezuelas president 1998-2013. Till höger eftertyrädaren Nicolás Maduro. Foto: ARIANA CUBILLOS / AP TT NYHETSBYRÅN

Så länge oljepriset höll sig uppe gick det bra, Chavez blev omvald flera gånger. 2013 avled han efter en längre tids cancersjukdo. Vicepresidenten Nicolás Maduro tog över makten.

Efter det kollapsade oljepriset och med det Venezuelas ekonomi. De statliga oljebolagen blödde och i kombination med kraftig korruption och hög brottslighet gick Venezuela från ett av Sydamerikas rikaste länder till ett av de fattigaste.

Inflationen låg 2018 på ofattbara 80 000 procent, enligt Forbes. Vanligt folk har inte pengar till mat utan svälter. Landet har i princip imploderat.

– Inget annat land som varit så rikt har tidigare fallit så djupt. Vanligen försvinner regimen innan det går så långt, säger Steven Levitsky, forskare i politik vid Harvard university till The Independent.

Protester mot Maduros regim i Caracas. Foto: MIGUEL GUTIERREZ / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Under Maduros tid som president har missnöjet med sjunkande levnadsstandard och sociala problem lett till upplopp och demonstrationer.

Maduro skyller landets finansproblem på ekonomisk krigföring från företag med koppling till oppositionen och med stöd från USA.

"Maduro kan få amnesti om han ger upp"

Trycket på att presidenten ska ge upp och avgå är starkt både från omvärlden och delar av det egna folket. Men Maduro hänger fast vid resultatet från det senaste presidentvalet som oppositionen hävdar var manipulerat.

De närmaste dagarna blir fortsatt dramatiska i Venezuela. Den självutropade presidenten Guaidó förklarade i ett tv-framnträdande att han skulle överväga att ge Maduro amnesti om denne lämnade över makten.

