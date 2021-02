Veckor innan pendeltågen går som normalt igen

Sedan olyckan inträffade är det bara omkring 40 till 50 procent av avgångarna som kunnat gå som planerat – detta då endast två av fyra spår kan användas.

– Vi har omdirigerat en del trafik för att mildra effekten av den här ganska stora störningen, säger Stefan Lindgren, distriktschef för underhåll vid Trafikverket i Stockholm, till SVT Uppsala.

För att åtgärda problemet måste uppemot tre kilometer järnväg byggas upp på nytt igen längs sträckan, men det finns ingen tidsprognos för när arbetet kan vara klart.

– Men det handlar om flera veckor, två veckor kommer inte att räcka utan det handlar om längre tid än så, säger Stefan Lindgren.

Vad som låg bakom torsdagens urspårning är fortfarande oklart, men Haverikommissionen utreder olyckan.

Stationer som påverkas:

Stockholm Central, Karlberg, Solna, Ulriksdal, Helenelund, Sollentuna, Häggvik, Norrviken, Rotebro, Upplands Väsby, Arlanda C, Knivsta, Uppsala C, Storvreta, Vattholma, Skyttorp, Örbyhus, Tobo, Tierp, Mehedeby, Marma, Älvkarleby, Skutskär, Furuvik, Gävle C, Tumba, Stockholm City, Tullinge, Flemingsberg, Huddinge, Stuvsta, Älvsjö, Årstaberg, Stockholms södra, Stockholm Odenplan, Rosersberg, Märsta, Morgongåva, Heby, Sala, Avesta Krylbo, Avesta centrum, Hedemora, Säter, Borlänge C, Djurås, Gagnef, Insjön, Leksand, Tällberg, Rättvik, Mora, Södertälje centrum, Södertälje hamn, Östertälje, Rönninge.

Källa: Trafikverket

Visa mer