En tidig kväll i juni uppmärksammade polisens prostitutionsgrupp en man som gick fram och tillbaka utanför en lägenhet på Östermalm i Stockholm. Polisen spanade på lägenheten eftersom de visste att en kvinna brukar använda den för att sälja sex.

"Han går fram och tillbaka utanför adressen och ringer. Utanför porten blir han stående och blir till slut insläppt. Patrullen går in på adressen och inväntar utgång. När mannen går ut så kontrolleras han i porten", skriver polisen i anmälan.

Mannen kom ut ur lägenheten efter 25 minuter, varpå han omedelbart förhördes av polisen. Han förnekade att han skulle ha köpt sex och menade i stället att han valt att lämna lägenheten då det var "något fel med atmosfären".

"Mannen är svettig och säger att han har besökt en person på adressen. Han vill ej medge att han har varit hos en kvinna i prostitution", skriver polisen.

Striptease och tortyr

Mannen hävdade vidare att han inte mindes på vilken sajt han kommit i kontakt med kvinnan och att han var "spiknykter".

Den 49-årige mannen sitter i flera svenska bolagsstyrelser och är vd för ett företag som förmedlar semesterboenden på nätet. Nyligen inledde bolaget ett samarbete med en av världens ledande bokningssajter.

I polisens förundersökningsprotokoll framgår att mannen haft sms-kontakt med den prostituerade kvinnan tidigare under dagen.

"Hello love. Are you available today at 6:30?" skriver han i det första meddelandet till kvinnan.

I kvinnans sexannons, som är en del av förundersökningsprotokollet, står det att hon bland annat erbjuder "striptease", "tortyr" och "penismassage".

Advokaten: "Förnekar brott"

Advokat Johan Ödlund, som är mannens försvarare, meddelar att hans klient fortsatt säger sig vara oskyldig.

– Som framgår av handlingarna förnekar min klient brott och vi har inga kommentarer egentligen utan får invänta den kommande rättegången, säger Ödlund.