Värste seriemördaren i USA:s historia är död

Dödsorsaken är inte känd men Little har under längre tid haft hälsoproblem.

Samuel Little dömdes 2014 till livstids fängelse för mord på tre kvinnor i Los Angeles-området under 1980-talet. Han hävdade att han var oskyldig fram till 2018 då han började samarbeta med polisens utredare.

Därefter erkände Little 93 kvinnomord runtom i landet. Han attackerade främst fattiga kvinnor, prostituerade och drogmissbrukare.

– Jag åkte tillbaka till samma stad ibland och plockade en till, sade Little enligt Washington Post.

Samuel Little. Foto: NIPI / STELLA PICTURES BACKGRID UK

FBI utreder olösta mordfall från 1970 till 2005 i 19 delstater

FBI har hittills lyckats knyta 60 mord till Little och har bekräftat att han är USA:s värste seriemördare någonsin. FBI utreder olösta mordfall från 1970 till 2005 i 19 delstater i försöken att verifiera Littles erkännanden. Men eftersom Little ofta hade svårt att nämna exakta datum och namn har många av hans påstådda mordoffer fortfarande inte identifierats.

– Det går inte att med ord beskriva den ondska som existerar inom Samuel Little. Hans ohyggliga brist på respekt för människoliv är obegriplig, sade Michael C. O’Malley, åklagare i Ohio där två kvinnor mördades av Little 1984 och 1991.

