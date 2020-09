Varningen: USA på väg mot ”apokalyptisk höst”

Smittspridningen fortsätter att öka i stora delar av USA, där experter nu varnar för en ”apokalyptisk höst”.

I går, måndag, rapporterades en smittökning i 28 stater.

– Vi kan vara på väg mot en väldigt apokalyptisk höst, måste jag tyvärr säga, säger Peter Hotez, chef för the National School of Tropical Medicine vid Baylor College of Medicine, till CNN.