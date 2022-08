Varningen: Skyfall och kraftig åska över landet

Varningen gäller från klockan 15 i eftermiddag till klockan 06 lördag morgon. Området som berörs är stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland.

– Från eftermiddagen kommer det upp ett ganska stort regnområde, men det är inte säkert att det skyfallsliknande regn överallt. Sen är det väl till en början kanske lite större risker en bit innanför kusten, där kan det komma större mängder, säger Per Holmberg.

Här är området som berörs av den gula varningen. Foto: SMHI

Varningen En gul varning innebär konsekvenser för samhället, och vissa risker för allmänheten. Fredagens regn kan innebära att trafiken går långsammare i det drabbade området, på grund av översvämmade vägar, och risker för översvämning i källare, dagvattensystem, vägar och viadukter. ”Vi är inne i en mycket varm, fuktig och ostabil luftmassa och från i eftermiddag väntas på många håll regn- och åskskurar som kan ge stora mängder regn på kort tid. Exakt plats och tidpunkt för de kraftigaste skurarna är mycket svårbedömt”, skriver SMHI. Visa mer

På fredagskvällen intar Håkan Hellström Ullevi, och väderprognosen har skiftat kraftigt under veckan. Nu verkar det dock som att regnjacka kan var en god idé. Man ska också vara beredd på åska.

”Mycket åska”

– Det är väldigt varm luft i öster och kallare i väster, när de möts är det lätt att det blir mycket åska, säger Per Holmberg.

När Håkan Hellström spelade på Stockholms stadion sommaren 2017 tvingades spelningen avbrytas när ett åskoväder kom in, men kunde återupptas när blixtrarna upphört.

Under fredagen kommer det vara soligt på sina håll i västra oh östra delarna av Götaland och Sveland, och växlande molnighet i stora delar av Norrland. Regnet bildas i Skåneområdet och sprider sig vidare norrut under natten. Under lördagen blir det uppehåll i Göteborg och hela Götaland, med soligt väder.

– Det kan vara lite skurar kvar över Gotland och västra Svealand på lördagen, under söndagen berör regnet framför allt norra Norrland, säger Per Holmberg.