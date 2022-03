Det var på onsdagen som Maria Zacharova, talesperson för Kreml, hävdade inför reportrar samlade i Moskva: USA har finansierat biologiska vapenprogram i Ukraina.

– Vi kan slå fast att ukrainska laboratorier, nära vår gräns, utvecklade komponenter till biologiska vapen, hävdade hon.

Enligt Zacharova ska Ryssland ha kommit över dokument som visar att ukrainska hälsodepartementet beordrat att prover av pest, kolera, mjältbrand och andra patogener skulle förstöras just innan invasionen inleddes.

Några bevis har inte lagts fram.

– Det är absurt, säger Jen Psaki, Vita husets pressekreterare, till ABC News och varnar för vad Ryssland kan ha för syfte med att sprida uppgifterna.

Ryssland försöker rättfärdiga oprovocerade attacker

I en längre twittertråd utvecklar Psaki tankarna: ”Det här är ett uppenbart knep av Ryssland, för att försöka rättfärdiga ytterligare överlagda, oprovocerade och omotiverade attacker mot Ukraina.”

”Nu när Ryssland gått ut med dessa falska påståenden och när Kina verkar ha understött propagandan, måste vi alla vara vaksamma på att Ryssland kan komma att använda kemiska eller biologiska vapen, eller försöka skapa en 'falsk flag-operation' med dem.”

– Det är ett tydligt mönster och ingen ska gå på det, säger hon till ABC News.

Vita husets tolkning får stöd av den ansedda Washington-baserade tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW). I sin senaste uppdatering om kriget varnar de:

”Kreml har skapat informationsförhållanden för att kunna skylla på Ukraina för en kemisk eller radiologisk 'falsk flaggattack' utförd eller påhittad av Ryssland, som en förevändning för ytterligare rysk eskalering”, skriver de och fortsätter:

”Kreml utvärderar sannolikt fortfarande denna plan, men bygger förutsättningarna för att rättfärdiga ett bredare våld mot civila.”

Avslöja lögnerna innan de yttras

Enligt ISW är det troligt att det här var Rysslands ursprungliga plan – att genomföra en falsk flagg-attack mot civila i separatistkontrollerade Donbas och skylla på Ukraina, men att detta stoppades av att USA och dess allierade hela tiden var steget före och öppet ”pre-bunkade” – alltså avslöjade lögnerna – på förhand.

Därför är ISW:s recept att göra samma sak igen: Berätta ”allt” underrättelsetjänsterna får reda på, avslöja ryska lögner innan de ens har yttrats, och se därigenom till att förstöra alla Moskvas ansträngningar att skapa någon slags ursäkt att eskalera – eller att använda kemiska eller radiologiska vapen.

