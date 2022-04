Sverige kan få en ny smittopp med 3 500 nya fall per dag och 60 nya sjukhusinläggningar i mitten av maj. Det varnar Folkhälsomyndigheten för i ett nytt scenario för smittspridningen under våren och sommaren.

Anledningen är den nya varianten omikron BA.2 – som är 30 procent mer smittsam än den tidigare – förväntas fortsätta att ”cirkulera och dominera smittspridningen.”

Men ännu så länge går det inte att ana någon ny våg.

De senaste veckorna har sjukhusinläggningarna med corona minskat i alla sydsvenska regioner.

I Kalmar har antalet stadigt minskat sedan början av april och nu vårdas ett tiotal med covid på länets sjukhus.

I Kronoberg vårdades under tisdagen sex personer med covid på vårdavdelning, ingen på iva.

I Halland låg tio personer på vårdavdelning med corona under måndagen, en minskning med tre personer från fredagen.

I Blekinge har antalet inlagda med corona minskat från 24 till 8 sedan mitten av mars.

I Skåne har antalet patienter med corona på sjukhus legat på 40 eller färre senaste tiden men där flertalet vårdas för en annan huvuddiagnos. Samtidigt rapporterar Skåne en nedåtgående trend för nyinläggningar som har bromsat in något. De senaste två veckorna har nyinläggningarna legat på strax under 50 per vecka, vilket kan jämföras med 387 under vecka 4.

Kalmar: ”Värsta bakom oss”

Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare i region Kalmar, konstaterar dock att siffrorna i Folkhälsomyndighetens scenario för Kalmar är ganska blygsamma och inte alls i paritet med tidigare vågor.

– Omikron-varianten kom tidigt till vårt län vilket kan innebära att vi har det värsta bakom oss. Vi har däremot en hög spridning av influensa i länet just nu, och vi behöver därför ta hänsyn till den sammanlagda belastningen på sjukvården.

Kan det bli aktuellt med någon form av råd eller rekommendationer under våren för Kalmar?

– Covid-19 är inte längre klassad som en samhällsfarlig sjukdom. Om det inte dyker upp några nya varianter med andra egenskaper är det därför mindre troligt med särskilda råd eller rekommendationer för Kalmar län under våren, svarar Lisa Labbé Sandelin.

Folkhälsomyndighetens prognos beskrivs som osäker eftersom det finns ett större mörkertal smittade i och med att rekommendationerna för testning har ändrats och prioriterats till vård och omsorg.

Regionerna får därför bedöma smittläget utifrån andra faktorer.

– Vi följer pandemin genom att övervaka flera parametrar, till exempel antal bekräftade fall, antal sjukhusvårdade och antal intensivvårdare, aktuella virusvarianter, vaccinationstäckningen samt virusförekomst i avloppsvatten, säger Lisa Labbé Sandelin.

– Smittläget för covid-19 blir ständigt bättre men vi har en hög spridning av influensa i länet just nu.

Skåne: Har beredskap

Även i Skåne upplever smittskyddsläkaren Eva Melander att det är fler virus i omlopp.

– Coronasmittan har minskat kontinuerligt sedan toppen vecka tre, fyra. Det förekommer smitta av fler luftvägsvirus nu, bland annat influensavirus och olika förkylningsvirus.

Om en ny smittopp skulle innebära högre tryck på vården finns det dock en beredskap.

– Vi har en beredskap att anpassa hälso- och sjukvården igen till ett ökat antal covid-patienter om så skulle krävas, säger Rasmus Havmöller, regional chefläkare i Skåne.