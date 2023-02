Varningen: Ny offensiv – med halv miljon man

Enligt den ukrainske försvarsministern har Ryssland mobiliserat stora mängder trupper vid gränsen. De uppges stå redo för att gå till anfall inom närtid.

Ett datum som nämns är 24 februari, det vill säga samma datum som Ryssland gick in i Ukraina i fjol.

Från ryskt håll har budskapet varit att omkring 300 000 soldater skulle ingå i den nya offensiven. Men Olekseii Reznikov menar att siffran troligtvis landar närmare 500 000.

– Officiellt har de meddelat om 300 000, men när vi tittar på trupperna vid gränsen är vår bedömning att det handlar om många fler, säger han i intervju med franska BFMTV.

”Ett år av militära segrar”

Enligt försvarsministern jobbar Ukraina nu aktivt för att stabilisera läget vid fronten, i syfte att kunna gå till motattack mot en potentiell ny storoffensiv.

Han nämner samtidigt att Ukraina sett flera framgångar och kunnat mota tillbacka de ryska styrkorna vid flera fronter under slutet av fjolåret och början av 2023.

– Jag tror att år 2023 kan bli ett år av militära segrar, säger Olekseii Reznikov till BFMTV.

Flera varningar i närtid

Även den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War, ISW, har rapporterat om ukrainska källor som varnat för en ny rysk storoffensiv. Tankesmedjan bedömer det som troligt att den kommer att inledas antingen i februari eller i mars, enligt en färsk analys.

Det råder dock delade meningar om var de ryska trupperna kommer att skickas.

Enligt flera ukrainska militära företrädare lär striderna fokuseras till Donbass i östra Ukraina, skriver ISW. Samtidigt uppger Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg att det inte syns några tecken på att Ryssland övergett sitt främsta mål – att ta över hela Ukraina.

– Vi har inte sett några tecken på att presidenten Putin har ändrat sitt övergripande mål för den här invasionen, vilket är att kontrollera sin granne, att kontrollera Ukraina. Så länge detta är fallet behöver vi vara förberedda för det långa loppet, sa Stoltenberg i måndags enligt BBC.

LÄS MER: Kristersson tar emot Marin mitt i Natokrisen

Se mer