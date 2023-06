Varningen – nu drar nedkylda regnet in

Från måndag eftermiddag väntas ett kraftigt regn med inslag av åska. SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn.

Varningsområdet ligger längst västkusten i Götaland och sträcker sig från Örkelljunga i norra Skåne nästan upp till Trollhättan.

”Ett lågtryck med tillhörande kallfront och regnoväder rör sig in västerifrån över Götaland sent under måndagseftermiddagen. Samtidigt saktar regnområdet ner och kan därför ge stora regnmängder”, står det i varningen.

Risk för översvämningar

SMHI skriver att trafiken kan påverkas av översvämmade vägar och viadukter. Det finns också risk för översvämningar i till exempel källare. Samtidigt är de lokala variationerna stora och det är enligt SMHI svårt att bedöma var de största regnmängderna kommer att falla.

”Särskilt kraftiga inslag kan förekomma och vissa platser kan få mycket stora regnmängder på kort tid, medan vissa bara får måttliga mängder regn.”

Varningen ligger kvar under hela måndagskvällen fram till klockan 04 tisdag morgon.

”De kraftigaste regninslagen väntas under kvällen, men lokalt även senare under natten. Regnet mattas av och rör sig bort åt nordost tisdag morgon.”