Nästan en av tio, eller åtta procent, av de som på senaste tiden smittats av covid-19 i Storbritannien har visat sig ha haft den nya varianten. Samtidigt ökar smittspridningen i landet – något som från No. 10 Downing Street beskrivs som en ”utmaning”.

”Vi följer självklart de nya siffrorna noga. Vi har hela tiden vetat att de kommande månaderna blir utmanande”, sa en talesperson för premiärminister Boris Johnson under måndagen.

I dag, tisdag, rapporterades 223 dödfall med covid-19 – en ökning med 23,2 procent på en vecka – och 43 738 nya fall – en ökning med 13,5 procent på en vecka.

Spridningen av AY.4.2, som den kallas, tog fart i juli. Det är en ny mutation av deltavarianten, som ursprungligen upptäcktes i Indien och därefter spreds snabbt i först Storbritannien och sedan i Europa.

Kan vara mest smittsam

Den nya mutationen följs nu av forskare, skriver Financial Times. Den tycks vara 10-15 procent mer smittsam än den tidigare och det skulle i så fall innebär att det är den mest smittsamma varianten som har upptäckts hittills.

Troligen kommer WHO att betrakta den som en så kallad ”variant under utredning”, menar François Balloux, professor på University College i London. Det innebär att Världshälsoorganisationen, WHO, ger den ett namn och följer utvecklingen.

– Men än så länge får vi vara försiktiga. Storbritannien är det enda landet där den har spridits på det här sättet och jag skulle ännu inte utesluta att det är en slumpartad demografisk händelse, säger François Balloux till Financial Times.

Professorn: Ingen oro

Lennart Svensson, professor i virologi vid Linköpings universitet, menar att det inte finns något skäl till oro över den nya varianten.

Viruset muterar ständigt – en del varianter klarar sig och fortsätter spridas, men de flesta gör det inte.

Att AY.4.2 skulle vara 10-15 procent mer smittsamt är därför fullt möjligt, menar Lennart Svensson, men att det ännu för tidigt att säga innan tillräckligt stora studier har genomförts.

Det är också skillnad på ökad smittsamhet och ökad risk att bli svårt sjuk.

– Trenden hos virus är att öka smittsamheten på bekostnad av att bli lite snällare. Det är en överlevnadsstrategi, säger Lennart Svensson.

Efterlyser forskning

Hittills har AY.4.2 inte heller spridits lika snabbt som deltavarianten gjorde när den tog över, konstaterar professor Christina Pagel, också hon vid University College.

I USA har ännu bara ett fåtal fall upptäckts – men den har ändå uppmärksammats av Scott Gottlieb, som tidigare ledde den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.

”Vi behöver snabbt forska för att ta reda på om den är mer smittsam och har förmågan att ta sig förbi immunförsvaret”, skriver han på Twitter men konstaterar samtidigt att det ännu inte är känt om så är fallet.

