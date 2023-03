Varningen: ”Kan bli ett andra Bachmut”

Före invasionen i februari förra året beräknades industristaden norr om ockuperade Donetsk i regionen med samma namn ha drygt 30 000 invånare.

Nu varnar ukrainsk militär för att den senaste tidens framryckningar liknar utvecklingen i Bachmut – där striderna som pågått i månader jämförts med skyttegravskriget under första världskriget.

– Avdiivka kan snart bli ett andra Bachmut, säger Dmytrasjkivskiyj i ukrainsk tv enligt Wall Street Journal – med tillägget att Ryssland lidit stora förluster.

Hotade försörjningsled

På måndagen twittrade Storbritanniens försvarsdepartement att ryska styrkor vunnit ”stegvisa segrar” runt Avdiivka – och att stadens koksfabrik, som är en av Europas största, sannolikt kan ses som ”särskilt försvarbar nyckelterräng”.

”Ukrainska styrkor fortsätter sitt organiserade försvar, men deras försörjningsled västerut hotas av den inringande ryska operationen”, skriver departementet vidare.

Stora förluster

Ryska styrkor fortsatte offensiven längs med utkanten av staden Donetsk under tisdagen, skriver den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) – med hänvisning rapporter om strider norr, väster och söder om Avdiivka.

”Det ökade tempot i ryska operationer i området runt Avdiivka har lett till stora förluster och är sannolikt ett missriktat försök att dra ukrainska styrkor bort från andra delar av fronten”, skriver ISW vidare.

Avdiivka har, till skillnad från Bachmut, legat i frontlinjen under många år. Ukraina har haft trupper på plats som hållit linjen mot de proryska separatister som tog kontroll över delar av regionen Donetsk 2014 i samband med att Krim ockuperades, skriver Reuters.

