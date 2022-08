Varningen: Kan bli ett nytt Fukushima

– Vår personal på plats säger att invasionsstyrkorna har satt upp raket- och missilsystem så nära som 300 meter från kärnkraftsanläggningen, säger Oleh Korikov, chef för den ukrainska strålskyddsinspektionen. Han hävdar att myndigheten har fått det bekräftat av ”fysisk övervakning”.

– Det finns hundratals ryska soldater där och personal från Rosatom, säger han med hänvisning till det ryska atomkraftsbolaget.

”Det finns hundratals ryska soldater där”, säger Oleh Korikov, chef för den ukrainska strålskyddsinspektionen. Foto: SNRIU Rysk militär vaktar Zaporizjzja. Foto: AP / AP TT NYHETSBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

De senaste veckorna har oroande rapporter om kärnkraftverkets framtid duggat tätt. Både den invaderande och den försvarande parten anklagar varandra ömsesidigt för att ligga bakom granatattacker mot anläggningen. Flera världsledare och det internationella atomorganet, IAEA, manar till besinning, till avmilitarisering och till inspektioner.

Anläggningen – som för närvarande har två av sex reaktorer i drift – är under kontroll av rysk militär sedan början på mars i år.

Att det gick så snabbt att inta kärnkraftsanläggningen har orsakat mycket frustration bland ukrainsk militär. Misstankar om förräderi bland beslutsfattare i Kherson uppstod.

– Fienden gick fram så snabbt så vi kunde aldrig riktigt försvara det. Och nu när det är för sent så inser vi att vi inte kan strida där, sa ett befäl för en drönarenhet, kallad Groz, till Expressen under försommaren. Groz stred då i Donbass, men hade under krigets inledningsskede krigat i trakterna av Mariupol och Kherson.

”Fienden gick fram så snabbt så vi kunde aldrig riktigt försvara det”, säger ett befäl kallad Groz. Här syns han skicka koordinater och bilder på de ryska positioner drönaren har upptäckt till sina befäl som i sin tur beordrar artillerield i Donbass. Foto: NICLAS HAMMARSTRÖM

– Samtidigt, om vi inte tar tillbaka det så kommer Ryssland kunna fortsatta sin ekonomiska krigföring mot oss hur länge som helst, sade han.

Innan det ryska invasionskriget inleddes i full skala den 24 februari i år försåg kärnkraftverket i Zaporizjzja Ukraina med en femtedel av landets el och hälften av dess kärnkraft.

Europas största kärnkraftverk, Zaporizjzja, ligger nu mitt i stridslinjen i södra Ukraina, inte långt varifrån den drygt tvåhundra mil långa floden Dnepr rinner ut i Svarta havet. På vägen ut i havet flyter den förbi den i dag av Ryssland ockuperade staden Kherson med runt 300 000 invånare liksom ett unikt naturskyddsområde i floddeltat.

Det är ur Dnepr som anläggningen hämtar sitt kylvatten och intill den floden som de just nu förvarar de radioaktiva restprodukterna. Det är också på Dneprs vardera stränder som de ukrainska och ryska styrkor står öga mot öga under den motoffensiv som Ukraina har inlett i området.

Kort sagt, kärnkraftverket kan fungera som en väldigt bra raketramp för ryssarna. Att skjuta tillbaka är däremot förenat med livsfara för miljoner människor.

Men redan i dag lever tusentals människor i fara för livet under striderna.

Ryska planer på att stjäla elen

Många försöker fly till den ukrainska sidan, med rädsla i magen för ryssarnas brist på försiktighet, nära kärnkraftverket.

– Kanske så förstår de inte. Någon måste förklara för dem att det här är inget skämt. Det är väldigt farligt för många, många människor och till och med för det deras egna land. Det är hemskt att de inte är rädda för en kärnvapenexplosion eller radioaktiv förorening, säger en kvinna, anonymt till Euronews utsända reporter. Hon har just flytt en stad nära kärnkraftverket.

Med ilska i rösten över telefon från Ukraina räknar Oleh Korikov, chefen för Ukrainas strålskyddsmyndighet, upp de tre första paragraferna i det så kallade Budapestmemorandum från 1994 som Ryssland bryter mot när de först attackerar och sedan ockuperar kärnkraftsanläggningen. I det avtalet förband sig Ryssland att inte attackera Ukraina och framför allt inte kärnkraftverk.

Oleh Korikov menar att ryssarna har börjat inleda långt gångna planer på att stjäla och avleda elkraften för egna behov.

– Men vad skulle ryssarna tjäna på att skjuta mot en anläggning vars elkraft de vill stjäla för eget behov?

– Jag kan bara gissa. Jag antar att det är för att berättiga att de själva skjuter från anläggningen mot de ukrainska trupperna på den andra sidan av floden, svarar Oleh Korikov.

Det som han fruktar mest av allt är en stöld av elen – eller rättare: vad som skulle kunna hända under tiden som den stölden inleds. Det är en oro som han delar med andra internationella experter.

Jan Hanberg, är 62 år och enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten. Han har arbetat med säkerhetsfrågor på kärnkraftsanläggningar i hela sitt yrkesliv. Han fruktar flera katastrofala scenarier i kriget om de ukrainska kärnkraftsreaktorerna.

Jan Hanberg, är 62 år och enhetschef på strålskyddsmyndigheten, SSM. Foto: SSM ”Om någonting händer precis omedelbart efter att reaktorerna har stängts av, ja då kan det ta bara ett dygn innan man har en härdsmälta”, säger Jan Hanberg. Foto: AP / AP TT NYHETSBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Det främsta är en direktträff som trots den metertjocka betongen skulle få en reaktor att sprängas – med ett gigantisk, radioaktivt utsläpp som följd.

Men det är inte det som han håller som troligt.

– Framför allt så är jag övertygad om inte att någon av de stridande parterna har lust att skapa ett haveri, säger han.

Däremot så kan en så enkel sak som bristen på diesel få förödande konsekvenser. Om ryssarna skulle besluta sig för att släcka ned de två nuvarande reaktorerna – eller av någon anledning behöva slå på de olika dieselgeneratorerna för att kyla ned reaktorerna så blir läget extremt känsligt.

Zaporizjzja har reserver för tio dagar

Det skulle till exempel kunna bli aktuellt i en situation då de antingen vill strypa elen till norr eller omdirigera den till det ryska elnätet.

Då måste man kunna fortsätta att kunna ösa kallt vatten från floden över reaktorerna. Det görs med eldrivna pumpsystem som ytterst förlitar sig på dieselgeneratorerna.

Innan Fukushimakatastrofen hade många kärnkraftverk bara dieselreserver för bara runt tre dagar.

– I Zaporizjzja har vi reserver av diesel för tio dagar. Åtminstone hade vi det innan ryssarna ockuperade det. Sen kan jag inte vara säker på om någon har stulit ur de reserverna eller inte, säger Oleh Korikov, chefen för den ukrainska strålskyddsmyndigheten.

– Det är ju diesel som även stridsvagnarna går på, säger Jan Hanberg.

Korikovs svenska kollega utvecklar problematiken. Allt beror på hur länge reaktorerna har varit stängda eller inte. Kylningen måste fortgå i månader och år.

– Tappar man kylningen efter, säg en månad, då har man ganska lång tid på sig att åtgärda det. Men om någonting händer precis omedelbart efter att reaktorerna har stängts av, ja då kan det ta bara ett dygn innan man har en härdsmälta, säger Jan Hanberg.

Att få fram stora mängder av ransoneringsvaran diesel genom krigslinjerna kan bli svårare än det låter. Speciellt om transporterna måste fortgå över en längre tid.

”Det fanns inte med att en terroriststat skulle ockupera en kärnkraftsanläggning. Det hade ju aldrig hänt”, säger Oleh Korikov Foto: AP / AP TT NYHETSBYRÅN Det som Oleh Korikov fruktar mest av allt är en stöld av elen. Foto: SNRIU Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Det säger något om riskerna med en eventuell stöld av den ukrainska elen.

Men att överhuvud taget fortsätta kriga i området innebär fler faror.

Om en granat skulle träffa det på området lagrade radioaktiva bränslet så skulle det inte orsaka någon form av explosion i kedjereaktion, men däremot skulle risken vara överhängande för läckage i dricksvattnet och i floden. Det radioaktiva läckaget skulle omedelbart göra allt vanligt driftarbete på området extremt tungrott med personal i full skyddsutrustning. Samtidigt så skulle man omedelbart behöva evakuera ett område på runt 2,5 mils radie. Till att börja med.

– Ryssarna bryr sig inte ett dugg om var de skjuter, säger en ilsken, manlig flykting från området till Euronews.

Oleh Korikov, på den ukrainska strålskyddsmyndigheten, säger att inget av dessa krigsscenarier någonsin ingick i de som säkerhetsprotokollen innan kriget. Det fanns åtgärdsplaner för mycket annat, tekniska haverier, terrorism och naturkatastrofer – men inte för krig.

Hög beredskap i Sverige

– Det fanns inte med att en terroriststat skulle ockupera en kärnkraftsanläggning. Det hade ju aldrig hänt, säger Oleh Korikov.

Det är något som även militärbefälet Groz funderade över vid fronten.

– Ryssland behöver inte invadera hela Sverige. Det skulle räcka med att de intog den där ön i Östersjön och några kärnkraftverk. Det skulle räcka, sade han.

Inte heller för Jan Hanberg och Strålsäkerhetsmyndigheten har krig ingått uttalat i Sveriges riskscenarier för kärnkraften. Men däremot indirekt, menar han.

– I våra konstruktionsförutsättningar så skulle jag inte säga att ”krig” har funnits med. Om det uppstår krig så kan man inte bara stänga av kärnkraftverken och gå därifrån. Elproduktion är ju samhällsbärande för sjukhus och annat. Men i själva beredskapsaspekten finns det med, säger han.

Jan Hanberg menar att Sverige redan i dag har en hög beredskap.

LÄS MER: Premium Ryska motdraget efter ukrainska attackerna

LÄS MER: Kritiken i Ukraina mot Zelenskyjs beslut

Se något mer:

Här spränger Ukraina ryskt pansarfordon