Varningen om resehelgen: ”Var redo”

Köproblemen på Sveriges största flygplats har pågått i månader.

Situationen på Arlanda kan bli värre nu under Kristi himmelfärdshelgen när många väljer att resa.

– Det är en ganska låg grundbemanning i säkerhetskontrollen som gör att det är trångt bitvis. I kombination med att resandet generellt har ökat under våren och mer under sommaren, och att det är en särskilt intensiv helg just nu, så är det lite ansträngt där ute under morgonen, säger David Karlsson, pressansvarig.

Köerna kan lätta senare under förmiddagen. Men på eftermiddagen brukar det återigen bli ett högt tryck.

”Vi beklagar situationen och uppmanar resenärer att vara ute i god tid.”, skriver Swedavia på sin hemsida.

”Vi gör allt vi kan”

De skriver också att de väljer att inte visa aktuell väntetid på hemsidan och appen när den överstiger 45 minuter.

David Karlsson kan tidigt på torsdagsmorgonen inte svara på hur lång väntetid det är just nu, men att det kan vara över 45 minuter.

Han säger att de gör allt de kan för att förbättra situationen hela tiden, både genom olika lösningar på flygplatsen och genom att rekrytera och bemanna upp.

– Det är jättetråkigt för alla som påverkas av långa köer, det är ingenting som vi vill. Det är inte den bästa starten som våra resenärer kan få på sina resor och vi gör allt vi kan för att underlätta situationen.

”När det är din tur att gå genom kontrollen, var redo.”, skriver Swedavia.

De uppmanar alla att ha koll med sitt flygbolag eller researrangör på grund av skillnader i när incheckningen öppnar.

