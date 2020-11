Under hösten fick smittspridningen ny fart i stora delar av världen. David Nabarro, särskild coronaexpert vid Världshälsoorganisationen WHO, anser att Europa misslyckades med att förbereda inför en ny smittovåg under sommarmånaderna, när spridningen var jämförelsevis låg.

– Nu är vi inne i en andra våg, men om vi inte bygger den nödvändiga infrastrukturen kommer vi ha en tredje våg tidigt nästa år, säger smittskyddsläkaren enligt Reuters.

I andra delar av världen, exempelvis USA, Iran och Sydkorea, talar man redan om en tredje våg av smittspridningen. Nabarro pekar bland annat ut Schweiz beslut att tillåta skidresor som en förhastad slutsats, som kan förvärra läget i EU.

– När infektionsrisken sjunker, och den kommer sjunka, kan folk leva mer fritt igen. Men nu? Vi måste vänta tills siffrorna hålls nere. Europas åtgärder har varit otillräckliga.

Tredje våg i februari

Tom Britton, professor i matematisk statistik vid Stockholms universitet, har arbetat med projektioner över smittspridningen under pandemin. Han tror att en tredje våg kan drabba Sverige redan i februari.

– Om vi lyckas dämpa den nuvarande vågen ganska snabbt, och smittan går ner till jul, så finns det en risk att vi börjar slappna av och strunta i rekommendationerna kring februari. Då kan det utan tvekan bli en tredje våg. Sedan tenderar den andra vågen bli mindre än den första, och den tredje mindre än den andra, säger han.

Även Fredrik Elgh, professor i virologi vid Umeå universitet, anser att åtgärder och restriktioner är avgörande för om, och när, en ny smittspridningsvåg drabbar Sverige. Han har förespråkat en strängare linje än Folkhälsomyndigheten, med exempelvis munskydd samt stängda skolor och restauranger.

– När smittspridningen tog fart under hösten var vi inte tillräckligt på tårna. Nu har det börjat bukta av lite grann, det finns hopp i kurvan, men en tredje våg skulle kunna komma till Sverige om vi börjar släppa upp samhället på nytt. Allt beror på vad vi gör nu, säger Fredrik Elgh.

”Värre ju kallare det blir”

Enligt honom kan även vinterns intåg öka risken för smitta, om coronaspridningen följer influensasäsongens mönster.

– Förutsättningarna för smittspridning blir värre och värre ju kallare det blir, när vi packar ihop oss inomhus, men också rent fysikaliskt eftersom det blir torrare inomhusmiljö. Det har vi åtminstone sett på influensavirus, säger Fredrik Elgh.

Däremot syns en ljusning på vaccinfronten. Det kan också få betydelse för den fortsatta smittspridningen.

– Utvecklingen kommer att påverkas av när vaccinet kommer, och hur snabbt det rullas ut. Men det är också en fråga om hur länge immuniteten från genomgången covid-19 varar, säger AnnaSara Carnahan, epidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

Olika syn på begreppet

Statsepidemiolog Anders Tegnell har länge vänt sig mot användandet av termen ”andra våg”, delvis eftersom begreppet traditionellt används för att beskriva en ny, potentiellt dödligare form av ett virus.

– En andra våg är tekniskt sett när en stor del av befolkningen haft ett virus, sedan kommer det tillbaka efter ett tag och har muterat. Då saknar återigen en stor del av befolkningen skydd, säger Fredrik Elgh.

Därför kan man säga att vi fortfarande är i den första vågen av corona, enligt Carnahan.

– Vi ser en andra omgång av smittspridningen nu, men eftersom smittan aldrig upphörde helt under sommaren är det egentligen fortfarande en första våg av viruset, beroende på hur man väljer att definiera det. Utan åtgärder hade det dock varit en större våg i våras, säger hon.



