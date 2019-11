Lägre temperaturer hjälper just nu räddningstjänsten i delstaten New South Wales som drabbats hårt av bränderna. Förhållandena ska dock förvärras under den kommande veckan då temperaturerna förväntas stiga, vindarna bli kraftigare och .

13 av de 59 pågående bränderna i delstaten är fortfarande inte under kontroll.

Och räddningstjänsten varnar för att bränderna kan hålla på i veckor – till och med månader. En av anledningarna är att det enligt meteorologerna förväntas komma mycket lite nederbörd de kommande månaderna.

– Ännu en gång har vi allvarlig brandfara över ett sådant stort område som vi måste ta hand om. När förhållandena blir värre i eftermiddag kommer nya hem att hotas. samhällena måste vara fortsatt alerta och hålla utkik, säger brandchefen Ben Shepherd enligt SBS News.

1,2 miljoner hektar mark har brunnit

Risken för nya bränder är störst i de norra delarna av New South Wales och södra Queensland, rapporterar TT. Där ligger temperaturen kvar på runt 35 grader och nya starka vindar är på väg.

En av de större bränderna härjar i Gospers Mountain-området, tio mil nordväst om Sydney. Här har 100 000 hektar skog och mark brunnit och sex hus har förstörts.

Sammanlagt har över 1,2 miljoner hektar mark brunnit i New South Wales sedan brandsäsongen inleddes i slutet av augusti. Fyra personer har mist sina liv i samband med bränderna den senaste veckan. 300 bostäder har förstörts i lågorna.