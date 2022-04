Experter på cybersäkerhet varnar för ett spionprogram som spelar in ljud, spårar användarens rörelser och samlar in sms- och samtalshistorik, rapporterar The Sun.

Spionprogrammet utger sig vara en androidapp som körs oavbrutet i bakgrunden.

Enligt Lab52 har appen liknande kännetecken som liknar det ryska spionprogrammet Turla.