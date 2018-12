Nyårsafton blir ovanligt varm.

I delar av landet, så som Götaland, kommer temperaturen ligga mellan fyra och sju plusgrader vid tolvslaget.

Varnar för plötslig ishalka

Men det varma vädret kan bli förrädiskt i nyårstrafiken, berättar meteorologen Lasse Rydqvist.

– Det är verkligen höga temperaturer. Ovanligt mild luft som drar in så här sent på säsongen. Det gör att en hel del av den här snön övergår i regn på många håll i Norrland. I Gävleborgs län har man en klass 1-varning för plötslig ishalka under kvällen. I Norrland och Jämtland kan det vara en hel del regn som faller på kalla vägar. Man ska ta det riktigt försiktigt om man ska ut i trafiken i södra och mellersta Norrland, säger Rydqvist.

Lågtrycket innebär också snö.

– Lite busväder har vi nu lagom till nyårsafton. Det här nyårslågtrycket har fört med sig en del snöfall till de norra delarna av Götaland och det rör sig nu sakta österut. Det kan i de norra delarna av Norrland ge uppemot fem och femton centimeter nysnö. Det tar med sig mild luft över landet. Fram till tolvslaget kan vi ligga uppemot noll grader i Västerbotten, säger Rydqvist.

Lasse Rydqvist, meteorolog på StormGeo. Foto: StormGeo/Pressbild / StormGeo/Pressbild

Meteorologen: Nu kommer kylan

Vid tolvslaget kommer temperaturen ligga runt noll grader även så långt norrut som i Västerbotten. Sikten – för de som vill spana in nyårsraketerna – är som bäst i delar av Norrland, Götaland och Svealand.

– Lite minskad sikt i de södra delarna av landet. Godast chans till klart väder kommer vi ha i nordöstra delarna av Götaland, de västra av Svealand och de sydöstra Norrland. I norra Norrland, Västerbotten, kommer man ha ganska god sikt, säger Rydqvist.

Det varma vädret som nu sveper över Sverige är bara tillfälligt. Så snart som på onsdag vänder det – och kylan kommer.

– Det är bara tillfälligt mild luft. På onsdag blir det klart. Det blir kallare. Bakom det här lågtrycket drar kallare luft ned. Det här lågtrycket kommer också dra med sig en hel del blåsigt väder, säger Lasse Rydqvist, meteorolog på StormGeo.