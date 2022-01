Varning för plötslig ishalka

Bilister i södra Norrland och norra Dalarna bör ta det lite extra försiktigt i trafiken under lördagen. SMHI varnar för plötslig ishalka då det snöfall som rör sig in västerifrån, väntas under förmiddagen övergå i regn.

”Regnet kan vara underkylt eller falla på kalla vägytor med ishalka som följd, vilket kan orsaka problem i trafiken”, skriver SMHI på sin hemsida.

I Norrbottens läns fjälltrakter råder en gul varning för mycket hård vind som i kombination med tidvis ymnigt snöfall.

Ovana besökare avråds från att ge sig ut på fjället då det kan vara svårt att orientera sig på grund av nedsatt sikt och svårt att resa och förankra tält på grund av den hårda vinden.

Det finns risk för förfrysning skriver SMHI.