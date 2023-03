Den tredje sportlovsveckan avslutas med varningar att stanna inne. Orangea och gula varningar för laviner och kraftig vind och snö har utfärdats i de svenska fjällen. Värst är det i delar av Härjedals- och Jämtlandsfjällen. Här har SMHI utfärdat orange varning under fredagen hård till mycket hård nordvästlig vind i kombination med täta snöbyar.

Både SMHI och räddningstjänsten avråder starkt personer för att ta sig i vindutsatta delar av kalfjället.

Under dagen uppmätte Fjällsäkerhetsrådet hela 43 meter per sekund på fjällstationen på Helags nu på morgonen. På Åreskutan har det blåst i 44 meter per sekund.

– Det är orkannivå, det är otroligt kraftfulla vindar säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid fjällsäkerhetsrådet.

Stängda liftar

Vädret har gjort att skidanläggningarna fått stänga liftar och backar. Bland annat har Skistar beslutat att stänga flera toppliftar och stolliftar i sina anläggningar, främst i Åre och Vemdalen.

Det väntas mycket hårda vindbyar till lokalt stormbyar på fjället under fredagen och under helgen. Enligt SMHI kommer vinden på fjället bli mellan 15 och 20 meter per sekund med ett snöfall eller täta snöbyar på 15 till 20 centimeter.

– På fjället är det i nästan ingen sikt i dag. Det är kraftig snödrev. Så det är svårigheter att orientera sig och svårt att ens stå upprätt. Det är rejält busväder helt enkelt, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid fjällsäkerhetsrådet och avråder kraftfullt mot att ge sig ut på skid- eller skotertur på kalfjället längt till väster, säger Per-Olov Wikberg.

Läget är i princip densamma vid skidorterna Hemavan, Tärnaby, Riksgränsen, Abisko och Björkliden, men där är vädervarningen gul.

Förhållandena är betydligt bättre österut i fjällområdet.

– Det har varit besvärligt väder i fjällområdena de senaste tre dygnen, de har varit väldigt tuffa för alla som velat ge sig ut och ta en skidtur eller skotertur. Det är trist för de som har sportlov och åkt till fjällen naturligtvis, säger Per-Olov Wikberg.

Naturvårdsverket har utfärdat en orange varning för betydande lavinfara i västra Härjedalsfjällen och södra Jämtlandsfjällen och myndigheten varnar för att lavinfaran kan bli kvar under helgen – och uppmanar personer i fjällen att ta det försiktigt.

Nedsatt sikt – ingen räddning

Den ökade vinden gör att det blir nedsatt sikt och risk köra vilse på fjället. Men då kommer inte helikopter kunna hjälpa, när sikten är noll.

– Det kan vara mycket besvärligt att bli undsatt av fjällräddning, det kan i alla fall ta lång tid att arrangera en sådan insats, meddelar SMHI och det tror jag Fjällräddningen håller med om, säger Per-Olov Wikberg och fortsätter:

– Det är i princip omöjligt i dag att färdas efter en markerad led mellan STF:s fjällstugor. Vill man vara ute ska man hålla sig i vindskyddad terräng, i skogen exempelvis.

Även Trafikverket varnar för risk att vädret kan orsaka olyckor. De höjer beredskapen på myndigheten inför helgen.