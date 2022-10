Varning för blixthalka i norr

– Framför allt är det Lappland där det ser ut som temperaturen på vägytorna kan sjunka ganska snabbt, säger meteorologen Mattias Lind på SMHI.

Risken för plötslig ishalka bedöms vara störst under natten mot söndagen och in på morgontimmarna.

Överlag är vädret i landet väldigt ostadigt, säger Mattias Lind.

Ytterligare ett nederbördsområde drar under lördagskvällen in över västra Götaland och västra Svealand. Det rör sig under natten och söndagsmorgonen i nordostlig riktning upp över landet.

På söndagseftermiddagen drar ett annat nederbördsområde in över södra Sverige.

– Områdena med regn och skurar avlöser varandra, säger han.

Helgen ser också ut att bli blåsig, inte minst på havet. SMHI har utfärdat flera gula varningar för kulingvindar på både ost- och västkusten. Lördagens varning över Skagerrak följs på söndagen av flera varningar för delar av Östersjön, Vänern och Västerhavet.

Blåsten letar sig även in över land.

– I Götaland blir det ganska hårda vindbyar på söndag. I samband med skurarna kan det lokalt bli mycket hårda vindbyar och det kan även förekomma åska, säger Lind.