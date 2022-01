Varning för blåst och lavinfara i fjällen

SHMI har utfärdat en orange varning för vind i kombination med snöfall för kalfjället i Norrbottens län. Myndigheten avråder starkt från att ge sig ut i fjälltrakterna i länet, då vädret väntas bli mycket besvärligt.

Vindstyrkan beräknades nå 18–24 meter per sekund under lördagskvällen och väntas sedan avta tillfälligt under söndag morgon och förmiddag. Vinden förutspås dock tillta igen under eftermiddagen och kan lokalt nå stormstyrka natten till måndag. Varningen gäller från lördag kväll till måndag förmiddag.

En gul varning från SMHI gäller också till måndag morgon för fjälltrakterna i Västerbottens län på grund av den hårda vinden. Där avråds ovana fjällbesökare från att ge sig ut.

Dessutom är risken för laviner fortsatt stor på flera håll till följd av de kraftiga vindarna. På Naturvårdsverkets sajt Lavinprognoser varnar man för stor lavinfara och mycket farliga förhållanden i Abisko-Riksgränsfjällen och Västra Vindelfjällen.

Risken bedöms som en fyra på en femgradig skala och allmänheten uppmanas att undvika all lavinterräng, det vill säga branta sluttningar och områdena nedanför. Varningen gäller till söndag kväll.

Även i Södra Jämtlandsfjällen och Västra Härjedalsfjällen finns en måttlig lavinrisk och skidåkare och skoterförare uppmanas vara uppmärksamma på flakbildning och sprickor i snötäcket.