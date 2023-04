Varnar om barnbilderna: ”Kommer dränka polisen”

Med ett nytt lagförslag ska EU ta nya tag för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn – med hjälp av omfattande övervakning på nätet.

– Ofta är det så att det enda sättet för någon att få veta att övergreppen pågår är när förövarna delar filmer och bilder av övergreppen på nätet. Det gör de inte på offentliga webbsidor, utan de gör de i privat kommunikation, sade EU-parlamentarikern Ylva Johansson till Expressen tidigare i april.

Det innebär att all form av bild- eller videomaterial som du skickar via kommunikationstjänster på nätet ska analyseras i hopp om att fånga in pedofiler.

Förslaget går under namnet ”chat control” och många är kritiska. Stefan Axelsson, professorn i digital forensik och cybersäkerhet vid Stockholms universitet, drar likheter mellan EU-förslaget med Östtysklands hemliga polis.

– Massövervakning fungerar inte. Har aldrig gjort och kommer inte att göra nu heller. Det enda det fungerar till är att, som den före detta Stasi-chefen sade, skrämma folk så pass att man får in en polis i deras huvud, säger Stefan Axelsson.

”Kommer drunkna i falsklarm”

En annan kritik riktas mot hur EU–förslaget ska gå till i praktiken.

Bara på tjänsten Whatsapp skickas det cirka hundra miljarder meddelanden varje dag.

Enligt Stefan Axelsson kommer det bli omöjligt för europeiska polisen att hantera den enorma mängd material – om de får larm vid varje misstänkt bild eller video.

– Du kommer att dränka den europeiska polisen med sådana larm varje dag. Vad ska de göra med det? Mer än att lägga det i den stora högen för alla tips de ändå inte hinner ta tag i, säger Stefan Axelsson.

Förslaget leder till självcensur

Vidare säger professorn Stefan Axelsson att förslaget kan få negativa konsekvenser för samhället.

– Den här sortens övervakningssystem leder till självcensur. Det finns tjocka ekonomiska rapporter om att Östtysklands hemliga polis Stasis övervakning kostade hur mycket som helst i ekonomisk utveckling för att folk inte litade på varandra. En sådan långtgående konsekvens kan en sådan här övervakning få.

Det här vet vi om ”chat control” EU–lagförslaget, som har blivit känt under namnet ”chat control”, vill förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn. Initiativet handlar om att skanna alla digitala meddelanden som skickas mellan användare. EU vill att internetföretagen agerar preventivt och att det ska bli obligatoriskt att skanna material för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn. Förslaget diskuteras nu både i EU-parlamentet men också mellan medlemmarnas regeringar. Det var EU–komissionären Ylva Johansson (S) som lade fram förslaget. Kritiker menar att det förslaget kränker den personliga integriteten och ett slags massövervakningsverktyg. Visa mer